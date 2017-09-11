Lâu không thấy khách xuống trả phòng, linh tính có sự bất thường, nhân viên nhà nghỉ Đ.T đã phá cửa và bàng hoàng phát hiện cảnh người mẹ chết trong tư thế treo cổ, thi thể hai con chết nằm trên giường.

Sự việc thương tâm xảy ra tại nhà nghỉ Đ.T thuộc khu đô thị B Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Báo Người lao động đưa tin, khoảng 0 giờ 30 phút sáng nay 11-9 tại nhà nghỉ Đ.T, nhân viên nhà nghỉ phát hiện thấy người mẹ là chị Ng.Th.N. (SN 1988, trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà vệ sinh. 2 con của chị (một bé 6 tuổi, một bé 2 tuổi) cũng tử vong ngay trên giường.

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, trên người hai cháu bé có thương tích, được cho là bị đâm trước đó.

Sáng ngày 11-9, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã xác nhận sự việc nghiêm trọng xảy ra như trên. Cơ quan điều tra đã vào cuộc tiến hành làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của 3 mẹ con.

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