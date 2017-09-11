Hà Nội: Mẹ treo cổ trong nhà vệ sinh, 2 con tử vong trên giường khi nhân viên nhà nghỉ phá cửa vào kiểm tra

Tin nóng 11/09/2017 12:10

Lâu không thấy khách xuống trả phòng, linh tính có sự bất thường, nhân viên nhà nghỉ Đ.T đã phá cửa và bàng hoàng phát hiện cảnh người mẹ chết trong tư thế treo cổ, thi thể hai con chết nằm trên giường.

Sự việc thương tâm xảy ra tại nhà nghỉ Đ.T thuộc khu đô thị B Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Báo Người lao động đưa tin, khoảng 0 giờ 30 phút sáng nay 11-9 tại nhà nghỉ Đ.T, nhân viên nhà nghỉ phát hiện thấy người mẹ là chị Ng.Th.N. (SN 1988, trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà vệ sinh. 2 con của chị (một bé 6 tuổi, một bé 2 tuổi) cũng tử vong ngay trên giường.

Hà Nội: Mẹ treo cổ trong nhà vệ sinh, 2 con tử vong trên giường khi nhân viên nhà nghỉ phá cửa vào kiểm tra - Ảnh 1
Nhà nghỉ ngơi xảy ra sự việc. Ảnh: NLĐ

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, trên người hai cháu bé có thương tích, được cho là bị đâm trước đó.

Sáng ngày 11-9, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã xác nhận sự việc nghiêm trọng xảy ra như trên. Cơ quan điều tra đã vào cuộc tiến hành làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của 3 mẹ con.

Rúng động: Nghi án chồng giết vợ dã man, để lại thư tuyệt mệnh rồi treo cổ tự tử

Rúng động: Nghi án chồng giết vợ dã man, để lại thư tuyệt mệnh rồi treo cổ tự tử

Dư luận đang vô cùng rúng động với vụ án nghi chồng giết chết vợ rồi treo cổ tự tử tại ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành (Tiền Giang) sáng ngày 7/9.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Nội tự tử mẹ treo cổ tự tử 3 mẹ con chết trong nhà nghỉ

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 51 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 51 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 51 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào