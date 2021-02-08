Hà Nội: Ca dương tính tiếp xúc với F0 nhưng sau 12 ngày mới khai báo y tế

Bệnh nhân N.T.K.A. (nữ, SN 1993, sống tại chung cư Garden Hill địa chỉ 99 Trần Bình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tiếp xúc với ca bệnh COVID-19 từ ngày 26/1 nhưng đến 6/2 mới khai báo y tế. Ngay lập tức, chính quyền địa phương đã phong tỏa tòa nhà nơi bệnh nhân này sinh sống với khoảng 1.200 dân.

Cụ thể, N.T.K.A. có tiếp xúc với ca bệnh 1722 (em vợ ca bệnh 1694, là bệnh nhân 41 tuổi, ở địa chỉ Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, là bộ đội nhà máy Z153 thị trấn Đông Anh) vào ngày 26/1 tại cổng tòa nhà.

Ngày 5/2, chị A. có biểu hiện sốt, ho, đau họng. Đến 16 giờ 45 phút ngày 6/2, bệnh nhân gọi đến CDC Hà Nội để tư vấn và được hướng dẫn về quận Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Kết quả xét nghiệm ngày 7/2 cho thấy chị A. dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng thực hiện phong tỏa chung cư Garden Hill nơi chị A. sinh sống - Ảnh: Báo Người Lao Động

Sau khi có thông báo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC Hà Nội), lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm đã lập chốt kiểm soát tại tòa A và tòa B chung cư Garden Hill. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm đối với khoảng 1.200 cư dân ở đây.

Theo đó, bệnh nhân tiếp xúc với F0 từ ngày 26/1, tính đến nay là 12 ngày. Theo chu kỳ dịch, hiện nay, bệnh nhân này đã có khả năng lây nhiễm trong vòng 10 ngày qua. Dự kiến, trường hợp F1 của bệnh nhân này là rất nhiều. Cơ quan chức năng đang tiến hành công tác truy vết và sàng lọc những trường hợp liên quan.

Bình Dương: Phong tỏa 1 chung cư khu vực giáp ranh TP.HCM sau ca nghi nhiễm Covid-19 mới Trưa ngày 6/2, Ban lãnh đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết vừa phong tỏa Chung cư Ehome 4 ở phường Vĩnh Phú, TP Thuận An vì phát hiện có trường hợp nghi nhiễm nCoV.

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