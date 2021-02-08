Hà Nội: Ca dương tính tiếp xúc với F0 nhưng sau 12 ngày mới khai báo y tế

Tin nóng 08/02/2021 11:02

Bệnh nhân N.T.K.A. (nữ, SN 1993, sống tại chung cư Garden Hill địa chỉ 99 Trần Bình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tiếp xúc với ca bệnh COVID-19 từ ngày 26/1 nhưng đến 6/2 mới khai báo y tế. Ngay lập tức, chính quyền địa phương đã phong tỏa tòa nhà nơi bệnh nhân này sinh sống với khoảng 1.200 dân.

Cụ thể, N.T.K.A. có tiếp xúc với ca bệnh 1722 (em vợ ca bệnh 1694, là bệnh nhân 41 tuổi, ở địa chỉ Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, là bộ đội nhà máy Z153 thị trấn Đông Anh) vào ngày 26/1 tại cổng tòa nhà.

Ngày 5/2, chị A. có biểu hiện sốt, ho, đau họng. Đến 16 giờ 45 phút ngày 6/2, bệnh nhân gọi đến CDC Hà Nội để tư vấn và được hướng dẫn về quận Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Kết quả xét nghiệm ngày 7/2 cho thấy chị A. dương tính với SARS-CoV-2.

covid 19 1
Lực lượng chức năng thực hiện phong tỏa chung cư Garden Hill nơi chị A. sinh sống - Ảnh: Báo Người Lao Động

Sau khi có thông báo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC Hà Nội), lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm đã lập chốt kiểm soát tại tòa A và tòa B chung cư Garden Hill. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm đối với khoảng 1.200 cư dân ở đây.

Theo đó, bệnh nhân tiếp xúc với F0 từ ngày 26/1, tính đến nay là 12 ngày. Theo chu kỳ dịch, hiện nay, bệnh nhân này đã có khả năng lây nhiễm trong vòng 10 ngày qua. Dự kiến, trường hợp F1 của bệnh nhân này là rất nhiều. Cơ quan chức năng đang tiến hành công tác truy vết và sàng lọc những trường hợp liên quan.

Hà Nội: Ca dương tính tiếp xúc với F0 nhưng sau 12 ngày mới khai báo y tế - Ảnh 2

Bình Dương: Phong tỏa 1 chung cư khu vực giáp ranh TP.HCM sau ca nghi nhiễm Covid-19 mới

Bình Dương: Phong tỏa 1 chung cư khu vực giáp ranh TP.HCM sau ca nghi nhiễm Covid-19 mới

Trưa ngày 6/2, Ban lãnh đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết vừa phong tỏa Chung cư Ehome 4 ở phường Vĩnh Phú, TP Thuận An vì phát hiện có trường hợp nghi nhiễm nCoV.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam Covid-19 Hà Nội Bệnh nhân Covid-19 Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào