Hà Nội: 1 học sinh lớp 3 dương tính với COVID-19, khẩn trương cách ly tập trung học sinh và giáo viên

Tin nóng 31/01/2021 06:41

Tối 30/1, do 1 nam học sinh lớp 3E dương tính với COVID-19, ngay lập tức 1 cô giáo và 35 học sinh lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) phải thực hiện cách ly tập trung. Được biết, nam học sinh là con trai bệnh nhân 1964.

Gia đình nam học sinh sống tại đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương cùng bố, mẹ, dì và em gái cũng đã được đưa đi cách ly tập trung. Sau khi có xét nghiệm tối 30/1, cô giáo nhiệm và toàn bộ học sinh lớp 3E được xác định là F1 nên chuyển từ trạng thái cách ly tại nhà sang cách ly tập trung. Theo đó, những ca nghi nghiễm COVID-19 phải thực hiện cách ly 21 ngày.

Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của thành phố cho biết hiện tại đang có 80 người phải thực hiện cách li tập trung tại địa bàn.

covid 19
Hiện tại Hà Nội có tổng 80 người phải thực hiện cách ly tập trung - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó sáng 30/1, nhận được thông tin về bệnh nhân 1694, trường Tiểu học Xuân Phương đã cho 1.193 học sinh nghỉ học, dặn dò phụ huynh và học sinh lớp 3E tự cách ly tại nhà, tổ chức khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường.

Thông tin từ bệnh nhân 1694 còn 1 con gái 5 tuổi, học trường Mầm non Cầu Diễn (Hà Nội). 1h sáng 31/1, Hiệu trưởng Trần Thanh Thiết cho biết kết quả xét nghiệm của bé gái âm tính với nCoV. Đồng thời, trường mầm non cũng cho toàn bộ 692 học sinh nghỉ phòng dịch.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, sáng 31/1, cả nước đã ghi nhận 14 thêm ca dương tính với COVID-19, trong đó Bắc Ninh và Hòa Bình là hai tỉnh xuất hiện các ca bệnh đầu tiên.

Trong cả 4 ngày 28-31/1, Bộ Y tế ghi nhận 221 ca nhiễm cộng đồng, ở 8 tỉnh thành gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Giang, TP. HCM và Hải Phòng. Riêng ngày 30/1 đã ghi nhận tổng cộng 61 ca nhiễm. Hai ổ dịch lớn Covid-19 hiện nay là Công ty Poyun ở thành phố Chí Linh, Hải Dương và sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.

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