Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất âm tính Covid-19 nhưng người nhà thì dương tính

Tin nóng 12/02/2021 13:55

Liên quan đến ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong ca bệnh gần đây nhất, lực lượng y tế đã phát hiện trường hợp người tiếp xúc gần với ca bệnh mắc Covid-19 cho xét nghiệm âm tính nhưng người nhà của họ lại dương tính.

Những ngày qua, ngành y tế đã tầm soát diện rộng hơn 9.000 nhân viên tại ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cũng mở rộng phạm vi xét nghiệm tầm soát đối với các khu dân cư, bến xe, trung tâm thương mại, khu nhà ở công nhân...

Theo đó, các biện pháp được triển khai khẩn cấp bao gồm truy vết, khoanh vùng khẩn các trường hợp, địa điểm liên quan đến các bệnh nhân đã được thực hiện.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết tình huống phức tạp hiện nay là những người tiếp xúc gần với ca bệnh mắc Covid-19 âm tính nhưng người nhà của họ lại dương tính.

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Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh báo cáo tại buổi làm việc với Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Ảnh: Thanh Niên

Cụ thể, ca nghi nhiễm Covid-19 mới nhất tại TP.HCM được ghi nhận vào trưa ngày 11/2 là mẹ của một nhân viên bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất, được phát hiện trong quá trình tầm soát hơn 3.500 người nhà của nhân viên bốc xếp. Kết quả xét nghiệm cho thấy nhân viên âm tính với SARS-CoV-2 nhưng người mẹ (ở P.Đông Hưng Thuận, Q.12) lại dương tính.

Chính vì vậy, ngành y tế sẽ nâng cao mức cảnh báo và mở rộng tầm soát trên quy mô lớn hơn. 

Tính đến 7 giờ sáng 12/1, tức mùng 1 tết Tân Sửu, theo báo báo của Trung tâm kiểm soát bệnh TP.HCM (HCDC), TP.HCM không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm mới.

Số trường hợp nhiễm Covid-19 phát hiện tại TP.HCM từ khi xảy ra dịch Covid-19 đến nay là là 204 trường hợp, trong đó 159 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 45 trường hợp đang điều trị.

Hiện TP.HCM có 3.170 người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung và 2.270 người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất âm tính Covid-19 nhưng người nhà thì dương tính - Ảnh 2

TP.HCM: Cách ly tập trung nhân viên bốc xếp ở ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất

TP.HCM: Cách ly tập trung nhân viên bốc xếp ở ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất

Nhóm nhân viên làm công việc bốc xếp hàng hóa và nhóm điều hành bốc xếp hàng hóa trong sân bay Tân Sơn Nhất của VIAGS được chuyển đi cách ly tập trung từ ngày 11/2.

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Từ khóa:   Covid-19 TP.HCM Covid Tân Sơn Nhất dịch Covd-19

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