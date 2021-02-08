Gia Lai: Thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Tính đến chiều ngày 8/2, tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính COVID-19 trên địa bàn tỉnh lên 21 trường hợp.

Theo đó, thông tin của 2 trường hợp dương tính mới được xác định:

Bệnh nhân L.Đ.T. (trú tại thôn Quý Tân, xã Ia Trok, huyện Ia Pa), là thành viên trong gia đình gồm 5 người, đã được lấy mẫu xét nghiệm khi nghi ngờ dương tính và cũng được xét nghiệm khẳng định lại. Trường hợp này đã khai báo y tế và tự cách ly tại nhà từ ngày 30/1. Sau đó, bệnh nhân thực hiện cách ly tập trung từ ngày 7/2 theo quy định.

Cả 2 trường hợp dương tính mới đều đã thực hiện cách ly tập trung theo quy định - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp còn lại tên V.T.H.T. (trú tại tổ dân phố 1 - Thị trấn Kông Chro, là nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Ia Pa). Đây là ca F1, liên quan đến chùm F0 của các bệnh nhân 1845, 1846, 1875, 1877 được phát hiện trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung từ 30/1.

Đối với bệnh nhân V.T.H.T. đã tiến hành xét nghiệm 2 lần, cụ thể xét nghiệm lần 1 vào ngày 30/1 cho kết quả âm tính và xét nghiệm lần 2 vào 7/2 cho kết quả dương tính.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 địa phương thông báo để người dân có tiếp xúc với bệnh nhân tự cách ly, khẩn trương khai báo y tế theo đúng quy định. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng chủ động truy vết và sàng lọc các trường hợp có liên quan.

TP. HCM: Phong toả chung cư ở quận Gò Vấp do liên quan ca nghi nhiễm COVID-19 mới Chiều 8/2, đại diện Trung tâm Y tế quận Gò Vấp (TP. HCM) cho biết, cơ quan chức năng đã phong tỏa chung cư Felix Homes với 300 hộ dân và 900 nhân khẩu vì liên quan đến các ca nghi nhiễm COVID-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-lai-them-2-truong-hop-duong-tinh-voi-sars-cov-2-395664.html