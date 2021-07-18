Gia đình kể lại sự việc 2 bé gái mắc kẹt trong xe ô tô

Tin nóng 18/07/2021 21:28

Sau thời gian hoảng loạn, gia đình của 2 bé gái mắc kẹt trong xe ô tô bình tĩnh kể lại ngọn ngành sự việc.

Theo thông tin từ báo Đất Việt, vào sáng ngày 18/7, phóng viên đã có cuộc trao đổi với đại diện Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang về trường hợp 2 bé gái suýt mất mạng vì bị kẹt trong ô tô. 

“Bé gái 22 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao 38.5 độ C, lơ mơ, đại tiểu tiện không tự chủ, có tình trạng mất nước. Bệnh nhân đã được bác sĩ Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc chẩn đoán bị ngạt khí do mắc kẹt trong xe ô tô. 

Sau khi nằm viện 4 ngày, cháu đã được ra viện. Sau khi ra viện, sức khỏe cháu hoàn toàn bình thường, không có di chứng về não. Cũng may gia đình phát hiện sớm, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng”, người đại diện cho biết.

Gia đình kể lại sự việc 2 bé gái mắc kẹt trong xe ô tô - Ảnh 1
Cháu Tr được chăm sóc tại bệnh viện - Ảnh: Internet

Về phía gia đình, ba của 2 bé gái là anh Giáp Văn Đ. (trú tại xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) kể lại vì bất cẩn không khóa cửa ô tô nên khoảng đầu giờ chiều ngày 13/7, con gái lớn 9 tuổi của anh đã dẫn em mình là cháu G.T.H.Tr 22 tháng tuổi vào trong xe chơi đùa và bị mắc kẹt không ra được.

Đến khoảng 15h chiều, khi không thấy 2 bé đâu gia đình mới bắt đầu đi tìm và phát hiện ra sự việc. Khi ấy cả 2 chị em đều choáng ngất, đặc biệt cháu Tr đã có dấu hiệu ngừng thở, toàn thân tím tái và bất động.

Ngay lập tức gia đình đưa chị em đến trạm y tế gần nhà cấp cứu. Sau khi được nhân viên y tế tại đây sơ cứu, hô hấp nhân tạo thì 2 cháu được chuyển đến Trung tâm y tế huyện, riêng cháu Tr sau đó được chuyển tuyến lên bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang điều trị.

Gia đình kể lại sự việc 2 bé gái mắc kẹt trong xe ô tô - Ảnh 2
Cháu Tr bình phục sau cơn hoạn nạn - Ảnh: Internet
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