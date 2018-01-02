Gia cảnh đặc biệt của thai phụ 19 tuổi bị cắt cổ trong tiệm massage

Tin nóng 02/01/2018 19:49

Bố mất sớm nên hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn. Học hết cấp 2, Hiếu nghỉ học, ra ngoài bươn chải kiếm sống. Căn nhà ở quê hiện tại chỉ có người mẹ già và cậu em trai bệnh tật sinh sống.

Liên quan đến vụ án chị Nguyễn Thị Thanh Hiếu (19 tuổi, trú xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang) chủ tiệm massage bị sát hại trong tình trạng lõa thể, ngày 2/1, ông Vinh (trưởng thôn Phú Vinh 1, xã Vĩnh Thạnh) cho biết thi thể nạn nhân đã được đưa về quê và gia đình đang chuẩn bị làm lễ mai táng.

Gia cảnh đặc biệt của thai phụ 19 tuổi bị cắt cổ trong tiệm massage - Ảnh 1
Người dân phát hiện nạn nhân tử vong trong tình trạng lõa thể, trên người có nhiều vết đâm - Ảnh: Đất Việt

Kể về nạn nhân, vị trưởng thôn cho biết Hiếu đi làm ăn xa ở Nha Trang, lâu ngày mới về quê một lần. Dù mới 19 tuổi, cô gái trẻ đã bươn chải kiếm sống từ 3-4 năm nay. Hiếu sở hữu nhan sắc khá xinh đẹp, không công khai yêu đương ai với người nhà hay bà con lối xóm. Không ai biết chuyện cô có thai hoặc sắp cưới. Nghe tin nạn nhân bị sát hại khi đang mang bầu 3 tháng, ai cũng đau xót.

Bố Hiếu mất sớm, một mình mẹ già gồng gánh nuôi hai chị em cô. Học hết cấp 2, Hiếu nghỉ học đi làm. Căn nhà ở quê hiện tại chỉ có người mẹ già và cậu em trai bệnh tật sinh sống.

Cũng theo ông Vinh, mẹ nạn nhân là người hiền lành, chịu khó, ở địa phương chưa xảy ra xích mích với ai trong khi Hiếu là 1 cô gái cá tính.

"Hiếu bỏ học giữa chừng để đi làm ăn xa, đợt vừa rồi tôi có hỏi mẹ Hiếu thì bà cho biết nửa năm nay Hiếu chưa về đến nhà. Mấy đứa bạn Hiếu cũng không ai có tin tức gì của cô gái này", ông Vinh chia sẻ với Đất Việt.

Gia cảnh đặc biệt của thai phụ 19 tuổi bị cắt cổ trong tiệm massage - Ảnh 2
Tiệm massage nơi xảy ra vụ án thai phụ bị cắt cổ - Ảnh: Đất Việt

Như đã đưa tin, vào khoảng 23 giờ 40 ngày 31/12/2017, chị Nguyễn Thị Thanh Hiếu được phát hiện tử vong trong tình trạng lõa thể, thi thể có nhiều vết dao đâm trên người, trong đó có một vết cắt sâu ở cổ. Nhận được tin báo, cơ quan công an lập tức có mặt ở hiện trường khám nghiệm tử thi và tiến hành lấy lời khai nhân chứng.

Hiện trường có dấu hiệu nạn nhân xô xát với hung thủ do có nhiều vật dụng bị đổ vỡ, xáo trộn. Khám nghiệm tử thi cho thấy chị Hiếu đang mang thai 3 tháng. 

Ông Lê Hàng Nhật Tuấn - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hải (TP. Nha Trang) cho biết, căn nhà được chị Hiếu thuê để mở tiệm massage đã được bán qua nhiều đời chủ, hiện vẫn chưa xác định rõ chị Hiếu ở một mình hay chung sống với ai. 

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tích cực điều tra vụ việc, truy bắt hung thủ về quy án.

Nha Trang: Cô gái bị cắt cổ trong tình trạng khỏa thân vào đêm giao thừa

Nha Trang: Cô gái bị cắt cổ trong tình trạng khỏa thân vào đêm giao thừa

Suốt nhiều giờ qua, thông tin một cô gái bị cắt cổ tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa) được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội khiến dư luận rúng động.

Xem thêm
Từ khóa:   cô gái bị cắt cổ vào đêm giao thừa người phụ nữ bị cắt cổ giết người thai phụ bị giết sát hại thai phụ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 28 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào