Bố mất sớm nên hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn. Học hết cấp 2, Hiếu nghỉ học, ra ngoài bươn chải kiếm sống. Căn nhà ở quê hiện tại chỉ có người mẹ già và cậu em trai bệnh tật sinh sống.

Liên quan đến vụ án chị Nguyễn Thị Thanh Hiếu (19 tuổi, trú xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang) chủ tiệm massage bị sát hại trong tình trạng lõa thể, ngày 2/1, ông Vinh (trưởng thôn Phú Vinh 1, xã Vĩnh Thạnh) cho biết thi thể nạn nhân đã được đưa về quê và gia đình đang chuẩn bị làm lễ mai táng. Người dân phát hiện nạn nhân tử vong trong tình trạng lõa thể, trên người có nhiều vết đâm - Ảnh: Đất Việt Kể về nạn nhân, vị trưởng thôn cho biết Hiếu đi làm ăn xa ở Nha Trang, lâu ngày mới về quê một lần. Dù mới 19 tuổi, cô gái trẻ đã bươn chải kiếm sống từ 3-4 năm nay. Hiếu sở hữu nhan sắc khá xinh đẹp, không công khai yêu đương ai với người nhà hay bà con lối xóm. Không ai biết chuyện cô có thai hoặc sắp cưới. Nghe tin nạn nhân bị sát hại khi đang mang bầu 3 tháng, ai cũng đau xót.

Bố Hiếu mất sớm, một mình mẹ già gồng gánh nuôi hai chị em cô. Học hết cấp 2, Hiếu nghỉ học đi làm. Căn nhà ở quê hiện tại chỉ có người mẹ già và cậu em trai bệnh tật sinh sống. Cũng theo ông Vinh, mẹ nạn nhân là người hiền lành, chịu khó, ở địa phương chưa xảy ra xích mích với ai trong khi Hiếu là 1 cô gái cá tính.

"Hiếu bỏ học giữa chừng để đi làm ăn xa, đợt vừa rồi tôi có hỏi mẹ Hiếu thì bà cho biết nửa năm nay Hiếu chưa về đến nhà. Mấy đứa bạn Hiếu cũng không ai có tin tức gì của cô gái này", ông Vinh chia sẻ với Đất Việt. Tiệm massage nơi xảy ra vụ án thai phụ bị cắt cổ - Ảnh: Đất Việt Như đã đưa tin, vào khoảng 23 giờ 40 ngày 31/12/2017, chị Nguyễn Thị Thanh Hiếu được phát hiện tử vong trong tình trạng lõa thể, thi thể có nhiều vết dao đâm trên người, trong đó có một vết cắt sâu ở cổ. Nhận được tin báo, cơ quan công an lập tức có mặt ở hiện trường khám nghiệm tử thi và tiến hành lấy lời khai nhân chứng. Hiện trường có dấu hiệu nạn nhân xô xát với hung thủ do có nhiều vật dụng bị đổ vỡ, xáo trộn. Khám nghiệm tử thi cho thấy chị Hiếu đang mang thai 3 tháng. Ông Lê Hàng Nhật Tuấn - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hải (TP. Nha Trang) cho biết, căn nhà được chị Hiếu thuê để mở tiệm massage đã được bán qua nhiều đời chủ, hiện vẫn chưa xác định rõ chị Hiếu ở một mình hay chung sống với ai. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tích cực điều tra vụ việc, truy bắt hung thủ về quy án.

Nha Trang: Cô gái bị cắt cổ trong tình trạng khỏa thân vào đêm giao thừa Suốt nhiều giờ qua, thông tin một cô gái bị cắt cổ tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa) được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội khiến dư luận rúng động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-canh-dac-biet-cua-thai-phu-19-tuoi-bi-cat-co-trong-tiem-massage-265101.html