Điện Biên: Số nghi nhiễm tăng nhanh, 6 người về từ vùng dịch Hải Dương, Hà Nội dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

Tin nóng 05/02/2021 10:23

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên, đến sáng 5/2, Điện Biên ghi nhận 6 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 về từ ổ dịch Hải Dương và Hà Nội.

Sáng 5/2, ông Vừ A Bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, trong 6 trường hợp, có 4 từ huyện Cẩm Giàng, Thanh Hà (Hải Dương) về, 2 trường hợp về từ quận Nam Từ Liêm và Cầu Giấy (Hà Nội) về. Các ca này hiện chưa được Bộ Y tế ghi nhận cấp mã số bệnh nhân.

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Qua công tác truy vết và sàng lọc, tỉnh Điện Biên phát hiện 6 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 - Ảnh minh họa: Vietnamnet

Trước đó, tối 4/2, tỉnh ghi nhận 3 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 sau khi đi huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về, gồm L.T.L. và L.T.L. (cùng SN 2003; cùng ngụ tại xã Ảng Tở, huyện Mường Ảng) và L.T.D. (SN 2002; ngụ xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ). 

Hai trường hợp L.T.L. và L.T.L. cùng về quê từ huyện Cẩm Giàng trên tuyến xe Thành Công (Móng Cái - Điện Biên) mang BKS 27B - 004.55 trong đêm 2/2.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 3/2, tổ tuần tra kiểm soát dịch bệnh của xã Ảng Tở ghi nhận có 2 người trên xuống xe khách nên yêu cầu về Trạm Y tế xã Ảng Tở để khai báo y tế. Ngay sau khi xác định những người này trở về từ vùng dịch COVID-19, lực lượng chức năng đã đưa vào khu cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng. Cả 2 đều có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 3 là L.T.D. (SN 2002; ngụ xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ). Đây là người có đi cùng hành trình với 2 trường hợp trên. Ngay sau khi trở về địa phương, L.T.D. đã tự cách ly tại nhà, tiến hành khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Qua xét nghiệm lần 1 cho thấy, D. dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi ghi nhận các trường hợp nghi nhiễm, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, chủ trì cuộc họp khẩn bàn phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh. Nhận định đây là tình huống nghiêm trọng, cấp bách, nguy cơ lây lan rất cao, Ban lãnh đạo đã áp dụng những biện pháp cao nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh bao gồm trong nội bộ địa phương lẫn tại các chốt kiểm soát. Đặc biệt, công tác truy vết và sàng lọc bệnh nhân nghi nhiễm cần được Sở Y tế địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh thực hiện.

Điện Biên: Số nghi nhiễm tăng nhanh, 6 người về từ vùng dịch Hải Dương, Hà Nội dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 - Ảnh 2

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