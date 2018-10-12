Đi nhậu mừng bạn mới mua xe máy, thiếu nữ 15 tuổi bị 3 thanh niên hại đời

Tin nóng 12/10/2018 15:17

Ba thanh niên khống chế thiếu nữ 15 tuổi trong rừng để giở trò đồi bại đã bị bắt và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Hôm nay (12/10), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự ba đối tượng gồm: La Khánh (21 tuổi), Võ Ngọc Tam (18 tuổi) và Phạm Thành Long (18 tuổi, cùng ngụ tại xã Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10/10, em Trần Thị Hồng (15 tuổi, tên nhân vật đã được thay đổi, ngụ xã Thanh Hải) đến thôn Mỹ Hòa nhậu ăn mừng một người bạn tên Cường mới mua xe máy. Tại buổi nhậu có Khánh, Tam, Long và 2 thanh niên khác là bạn của Cường.

Đến khoảng 17 giờ 30, Cường có việc riêng nên đi trước, cả nhóm tiếp tục ngồi nhậu. Khoảng 30 phút sau, Khánh dùng xe máy chở Hồng và Long về. Khi đi ngang qua rừng dương vắng thuộc thôn Mỹ Tân, Long nảy sinh ý định giao cấu với Hồng nên kêu Khánh chở vào đó.

Đi nhậu mừng bạn mới mua xe máy, thiếu nữ 15 tuổi bị 3 thanh niên hại đời - Ảnh 1
Thiếu nữ 15 tuổi bị ba thanh niên hiếp dâm sau chầu nhậu - Ảnh: Internet

Tại đây, Long ôm Hồng đòi quan hệ tình dục nhưng thiếu nữ này không đồng ý và bỏ chạy. Long đuổi theo, cùng Khánh và Tam (vừa chạy tới) khống chế Hồng. Cả ba giở trò đồi bại rồi chở nạn nhân về nhà.

Nhận được tin tố giác từ gia đình nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp cùng Công an huyện Ninh Hải tiến hành điều tra vụ việc. Bước đầu, Khánh, Long và Tam đã thừa nhận hành vi hiếp dâm. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

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