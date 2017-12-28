Dâm ô bạn cùng lớp của con rồi ném xuống sông, 'yêu râu xanh' trả giá bằng 18 năm tù

Tin nóng 28/12/2017 17:37

Sang tìm bạn cùng lớp nhưng bé A. đã bị cha của bạn học giở trò đồi bại rồi ném xuống sông. Cuối cùng, gã "yêu râu xanh" đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật với hai tội danh ‘Dâm ô đối với trẻ em’ và ‘Giết người’.

Hôm nay (28/12), Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tiến hành xét sử sơ thẩm bị cáo Trần Viên (46 tuổi, trú tại thôn Văn Vận, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) với 2 tội danh: “Dâm ô đối với trẻ em” và “Giết người”. Nạn nhân là bé A. (8 tuổi), hàng xóm và là bạn cùng lớp của con bị cáo.

Dâm ô bạn cùng lớp của con rồi ném xuống sông, 'yêu râu xanh' trả giá bằng 18 năm tù - Ảnh 1
Bị cáo Viên tại phiên tòa - Ảnh: Internet

Theo cáo trạng, vào tối 10/6/2017, cháu A. sang tìm bạn cùng lớp – con bị cáo Viên nhưng không có ở nhà. Thời điểm này, Viên vờ rủ A. đi tìm bạn. Đến khu vực rừng tràm cách xa khu dân cư, gã yêu râu xanh liền giở trò đồi bại. Lúc này A. chống cự quyết liệt. Bực tức, bị cáo đã ném nạn nhân xuống con sông gần đó.

Dâm ô bạn cùng lớp của con rồi ném xuống sông, 'yêu râu xanh' trả giá bằng 18 năm tù - Ảnh 2
Khúc sông cháu A. bị Viên ném xuống - Ảnh: Công An Nhân Dân

Khi thấy bé A. đã chìm dưới sông Viên mới bỏ về nhà. A. may mắn bám vào bụi cỏ gần bờ và trèo lên. Em trở về nhà trong tình trạng hoảng loạn, người ướt sũng. Sau khi nghe A. kể lại sự việc, anh L.V.K. – cha bé A. đã đến cơ quan công an trình báo toàn bộ sự việc.

Biết hành vi phạm tội bị phát hiện, bị cáo Viên đã trốn vào nhà người quen ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  Một thời gian sau, Viên đã trở về quê và đến Công an huyện Hải Lăng đầu thú, theo Công An Nhân Dân.

Phiên tòa sơ thẩm sáng nay đã tuyên phạt bị cáo Viên 16 năm tù về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Dâm ô đối với trẻ em”, tổng hợp hình phạt 18 năm tù.

Được biết, bị cáo từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

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