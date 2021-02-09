Đắk Nông thực hiện cách ly tất cả người dân về từ TP.HCM tối đa 14 ngày

Tin nóng 09/02/2021 13:57

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung cho biết: "Tình hình rất căng nên phải cách ly tất cả người về từ TP.HCM".

Vào trưa 9/2, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành văn bản về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. 

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu đẩy mạnh triển khai thực hiện yêu cầu 5K, trước hết là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, khai báo y tế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng thời tiến hành cách ly tại nhà đối với tất cả các trường hợp người dân trở về/đến từ TP.HCM từ ngày 9/2, thời gian cách ly tối đa là 14 ngày. Các trường khác liên quan đến các ổ dịch cũng thực hiện cách ly y tế đúng theo quy định.

covid 19 1
Công văn yêu cầu cách ly những trường hợp trở về từ TP.HCM của Ban lãnh đạo tỉnh Đắk Nông - Ảnh: Báo Người Lao Động

"Nếu địa bàn tỉnh Đắk Nông lọt một vài trường hợp bị lây nhiễm thì rất căng. Biện pháp này là tỉnh nâng cấp lên 1 cấp so với quy định nhưng Chính phủ cho phép tùy theo tình hình thực tế địa phương. Tỉnh biết rằng quyết định này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt của bà con từ TP. HCM về nhưng phải chấp nhận thôi. Mục đích chính là để hạn chế giao tiếp. Rất cân nhắc nhưng tình hình căng lắm nên phải chấp nhận" - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung chia sẻ. 

Hiện, lực lượng chức năng trên địa bàn vẫn đang nghiêm túc thực hiện công tác truy vết và sàng lọc những trường hợp có liên quan đến tình hình dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho người dân đón Tết Nguyên đán sắp tới.

Đắk Nông thực hiện cách ly tất cả người dân về từ TP.HCM tối đa 14 ngày - Ảnh 2

Tin vui: Quảng Ninh công bố đã kiểm soát được dịch COVID-19

Tin vui: Quảng Ninh công bố đã kiểm soát được dịch COVID-19

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh đã chính thức công bố về việc tỉnh đã kiểm soát được dịch bệnh, đúng như đã hứa với người dân trước đó là kiểm soát dịch trước ngày 28 Tết Nguyên đán.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam phòng chống Covid-19 Covid-19 Đắk Nông

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 47 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào