Đắk Nông thực hiện cách ly tất cả người dân về từ TP.HCM tối đa 14 ngày

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung cho biết: "Tình hình rất căng nên phải cách ly tất cả người về từ TP.HCM".

Vào trưa 9/2, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành văn bản về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu đẩy mạnh triển khai thực hiện yêu cầu 5K, trước hết là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, khai báo y tế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng thời tiến hành cách ly tại nhà đối với tất cả các trường hợp người dân trở về/đến từ TP.HCM từ ngày 9/2, thời gian cách ly tối đa là 14 ngày. Các trường khác liên quan đến các ổ dịch cũng thực hiện cách ly y tế đúng theo quy định.

Công văn yêu cầu cách ly những trường hợp trở về từ TP.HCM của Ban lãnh đạo tỉnh Đắk Nông - Ảnh: Báo Người Lao Động

"Nếu địa bàn tỉnh Đắk Nông lọt một vài trường hợp bị lây nhiễm thì rất căng. Biện pháp này là tỉnh nâng cấp lên 1 cấp so với quy định nhưng Chính phủ cho phép tùy theo tình hình thực tế địa phương. Tỉnh biết rằng quyết định này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt của bà con từ TP. HCM về nhưng phải chấp nhận thôi. Mục đích chính là để hạn chế giao tiếp. Rất cân nhắc nhưng tình hình căng lắm nên phải chấp nhận" - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung chia sẻ.

Hiện, lực lượng chức năng trên địa bàn vẫn đang nghiêm túc thực hiện công tác truy vết và sàng lọc những trường hợp có liên quan đến tình hình dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho người dân đón Tết Nguyên đán sắp tới.

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