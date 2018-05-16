Đại gia Nguyễn Đức Thụy tuyên bố tặng các 'hiệp sĩ' đường phố 1 tỷ đồng

Những ngày gần đây, vụ việc nhóm "hiệp sĩ" đường phố bị trộm đâm thương vong thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đặc biệt, đã có hàng trăm ngàn tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ gia đình hai "hiệp sĩ" tử nạn.

"Tôi Nguyễn Đức Thụy xin ủng hộ 1 tỷ đồng nhằm tri ân sự hy sinh thầm lặng của các anh vì yên bình của thành phố. Tạm biệt các anh những con người tử tế. Sự ra đi vì chính nghĩa của các anh sẽ còn mãi trong tâm trí mỗi con người Việt Nam", ông Thụy viết.

Mới đây trên Facebook cá nhân, ông Nguyễn Đức Thụy - Chủ tịch tập đoàn ThaiGroup tuyên bố sẽ ủng hộ 1 tỷ đồng cho nhóm "hiệp sĩ" dũng cảm khiến dân mạng nức lòng.

Những dòng chia sẻ trên ngay lập tức nhận về hàng ngàn lượt thích và bình luận của cộng đồng mạng. Hầu hết đều tỏ ra vô cùng bất ngờ và trân trọng tấm lòng của ông Nguyễn Đức Thụy dành cho nhóm "hiệp sĩ" đường phố.

Ông Nguyễn Đức Thụy là ai?

Ông Nguyễn Đức Thụy (SN 1976) là Chủ tịch Tập đoàn ThaiGroup. Ngoài việc sở hữu nhiều công ty thuộc các lĩnh vực như chứng khoán, bảo hiểm, ông Thụy từng là ông bầu của hai đội bóng thi đấu ở giải Vô địch quốc gia Việt Nam 2011.

Chân dung đại gia Nguyễn Đức Thụy - Ảnh: FBNV

Tập đoàn ThaiGourp hoạt động mạnh trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà máy sản xuất xi măng, cảng nước sâu, bảo hiểm, tài chính… Nhà máy xi măng mới nhất do ThaiGourp đầu tư đã được đưa vào hoạt động năm 2014 là Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ tại Quảng Nam với công suất 2 triệu tấn/năm. Tập đoàn này cũng đang thực hiện dự án Xi măng Xuân Thành giai đoạn 2 tại Hà Nam với công suất 12.500 tấn clinker/ngày, tổng mức đầu tư cho dự án này của Tập đoàn lên tới gần 11.000 tỷ đồng.

Vào 2016, ông Thụy đã bỏ ra hơn 1.000 tỷ để thâu tóm khu đất vàng tại Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (Khách sạn Kim Liên). Sau đó, ông Thụy đã trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên.