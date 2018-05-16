Đại gia Nguyễn Đức Thụy tuyên bố tặng các 'hiệp sĩ' đường phố 1 tỷ đồng

Tin nóng 16/05/2018 15:53

Đại gia Nguyễn Đức Thụy tuyên bố tặng nhóm 'hiệp sĩ' đường phố 1 tỷ đồng khiến dân mạng hưởng ứng nhiệt liệt.

Đại gia Nguyễn Đức Thụy tuyên bố tặng 1 tỷ đồng cho nhóm "hiệp sĩ"

Những ngày gần đây, vụ việc nhóm "hiệp sĩ" đường phố bị trộm đâm thương vong thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đặc biệt, đã có hàng trăm ngàn tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ gia đình hai "hiệp sĩ" tử nạn.

Mới đây trên Facebook cá nhân, ông Nguyễn Đức Thụy - Chủ tịch tập đoàn ThaiGroup tuyên bố sẽ ủng hộ 1 tỷ đồng cho nhóm "hiệp sĩ" dũng cảm khiến dân mạng nức lòng.

"Tôi Nguyễn Đức Thụy xin ủng hộ 1 tỷ đồng nhằm tri ân sự hy sinh thầm lặng của các anh vì yên bình của thành phố. Tạm biệt các anh những con người tử tế. Sự ra đi vì chính nghĩa của các anh sẽ còn mãi trong tâm trí mỗi con người Việt Nam", ông Thụy viết.

Những dòng chia sẻ trên ngay lập tức nhận về hàng ngàn lượt thích và bình luận của cộng đồng mạng. Hầu hết đều tỏ ra vô cùng bất ngờ và trân trọng tấm lòng của ông Nguyễn Đức Thụy dành cho nhóm "hiệp sĩ" đường phố.

Ông Nguyễn Đức Thụy là ai?

Ông Nguyễn Đức Thụy (SN 1976) là Chủ tịch Tập đoàn ThaiGroup. Ngoài việc sở hữu nhiều công ty thuộc các lĩnh vực như chứng khoán, bảo hiểm, ông Thụy từng là ông bầu của hai đội bóng thi đấu ở giải Vô địch quốc gia Việt Nam 2011.

Đại gia Nguyễn Đức Thụy tuyên bố tặng các 'hiệp sĩ' đường phố 1 tỷ đồng - Ảnh 1
Chân dung đại gia Nguyễn Đức Thụy - Ảnh: FBNV

Tập đoàn ThaiGourp hoạt động mạnh trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà máy sản xuất xi măng, cảng nước sâu, bảo hiểm, tài chính… Nhà máy xi măng mới nhất do ThaiGourp đầu tư đã được đưa vào hoạt động năm 2014 là Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ tại Quảng Nam với công suất 2 triệu tấn/năm. Tập đoàn này cũng đang thực hiện dự án Xi măng Xuân Thành giai đoạn 2 tại Hà Nam với công suất 12.500 tấn clinker/ngày, tổng mức đầu tư cho dự án này của Tập đoàn lên tới gần 11.000 tỷ đồng.

Vào 2016, ông Thụy đã bỏ ra hơn 1.000 tỷ để thâu tóm khu đất vàng tại Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (Khách sạn Kim Liên). Sau đó, ông Thụy đã trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 13/5, một nhóm "hiệp sĩ" đường phố gồm bảy người đi trên bốn xe máy gồm: Thôi, Nam, Hoàng, Huy, Quý, Đinh Văn Tài (27 tuổi, ngụ quận 10) và anh Lê Văn Tuyên (24 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú quận 1) chạy xe đến khu vực đường Bắc Hải (quận 10) thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy hiệu Exciter đỏ đen, biển số 50Y1-065.85 có biểu hiện khả nghi nên bám theo.

Khi đến trước nhà 348C Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3), thanh niên ngồi sau xe Exciter bước xuống, dùng dụng cụ bẻ khóa chiếc xe SH đang dựng trước cửa nhà này.

Thấy vậy, nhóm "hiệp sĩ" tổ chức vây bắt kẻ trộm thì bị hai thanh niên đi Ex rút dao tự chế giấu trong người ra đâm vào nhóm "hiệp sĩ" rồi lên xe bỏ chạy. Hiện cơ quan công an vẫn đang tích cực truy bắt hung thủ.

Sau vụ việc, hai "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Gò Vấp) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) tử vong. Còn ba "hiệp sĩ" Hoàng, Quý, Huy vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Clip: 'Hiệp sĩ' Nguyễn Hoàng Nam dùng chút sức lực cuối cùng hô hào bắt trộm trước khi gục xuống

Clip: 'Hiệp sĩ' Nguyễn Hoàng Nam dùng chút sức lực cuối cùng hô hào bắt trộm trước khi gục xuống

Hình ảnh "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam dùng chút sức lực cuối cùng hét lớn: "Cướp, chặn nó lại, chặn nó lại" khiến nhiều người đau đớn, xúc động.

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