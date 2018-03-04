Theo điều tra ban đầu, trưa 3/3, đôi nam nữ trẻ tuổi vào thuê phòng nghỉ ở khách sạn B.M trên đường D2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9. Đến tối cùng ngày, nam thanh niên chạy xuống quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng. Bất ngờ, anh này lên cơn co giật, miệng sùi bọt, nôn ra máu, trên người nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Nhân viên khách sạn liền gọi xe cấp cứu và báo cho công an địa phương.

Trưa nay (4/3), Công an quận 9 phối hợp với Công an TP.HCM hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nghi án đôi nam nữ thuê khách sạn tự vẫn trên địa bàn quận.

Nhận tin báo, Công an quận 9 đã có mặt tiến hành kiểm tra căn phòng, nơi 2 đôi nam nữ thuê thì phát hiện cô gái đi cùng đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Huỳnh N. (21 tuổi, quê ở Vĩnh Long, là sinh viên Trường Đại học Sư phạm). Còn nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện.

Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do bế tắc trong chuyện tình cảm nên cả hai đã tới thuê khách sạn để tự tử. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cầu Mỹ Thanh nơi thiếu nữ gieo mình xuống sông tự vẫn - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, tại thị xã Vĩnh Châu, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũng xảy ra vụ việc đôi nam nữ tự tử khiến gia đình vô cùng đau xót.

Thiếu nữ 16 tuổi tên Thanh (tên nhân vật đã được thay đổi), còn bạn trai cô là Sơn Mệnh (25 tuổi, ngụ phường 2, TP Sóc Trăng). Cả hai có tình cảm khá tốt, gia đình cũng dự định sẽ tổ chức đám cưới khi Thanh tròn 18 tuổi.

Mẹ Thanh còn xin cho Mệnh vào làm công ty thủy sản. Buổi chiều khi đi làm về, Mệnh lại sang nhà bạn gái ăn cơm rồi chơi đến tận khuya mới về. Cặp đôi rất thương yêu nhau và không xảy ra mâu thuẫn gì lớn.

Đêm 27/2, Thanh và Mệnh xảy ra tranh cãi lớn. Cô gái đuổi người yêu về rồi bỏ đi đâu mất. Thấy bạn gái bỏ đi, Mệnh về nhà lấy thuốc diệt cỏ uống. Gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng chàng trai đã không qua khỏi.

Sáng hôm sau khi nghe tin Mệnh qua đời, Thanh chạy xe máy lên cầu Mỹ Thanh rồi gieo mình xuống sông tự vẫn. Chỉ vì hiểu lầm không đáng có cộng thêm suy nghĩ thiếu chín chắn, đôi nam nữ đã làm chuyện dại dột khiến gia đình vô cùng đau xót.