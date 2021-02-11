Chuyên gia khuyến cáo 'đĩa bánh kẹo ngày Tết có thể lây nhiễm virus SARS-coV-2'

Tin nóng 11/02/2021 07:28

Giáo sư Teo Yik Ying, hiệu trưởng Trường Y tế công cộng Saw Swee Hock thuộc Đại học Quốc gia Singapore, giải thích rằng không nên bày biện khay bánh kẹo ngày Tết vì đó là nguyên nhân lây nhiễm COVID-19.

Theo đó, giáo sư Teo cho biết thêm: "Nếu vị khách nào đó nhiễm virus ngồi trò chuyện mà không đeo khẩu trang, những giọt bắn chứa virus sẽ bám vào đồ ăn bày trên bàn”. Như vậy, việc dùng chung khay bánh kẹo có thể khiến chúng ta có nguy cơ mắc COVID-19.

Ông Teo cũng khuyến cáo gia chủ nên chia phần riêng cho từng người, đưa sẵn khăn lau sát khuẩn cho khách trước khi họ vào nhà. Ông "dí dỏm" khi cho rằng đó là cách đón Tết kiểu mới. Giáo sư còn kêu gọi mọi người đừng quên vệ sinh tay thường xuyên để loại trừ vi khuẩn triệt để nhất có thể.

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Ông Teo cũng khuyến cáo gia chủ nên chia phần riêng cho từng người, đưa sẵn khăn lau sát khuẩn cho khách trước khi họ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Leong Hoe Nam từ Bệnh viện Mount Elizabeth Novena thì không quá lo ngại về việc lây nhiễm từ các bề mặt. Ông lưu ý rằng virus ít có khả năng tồn tại trên các đồ vật trong điều kiện thời tiết nóng ẩm tại Singapore. Theo bác sĩ Leong, đeo khẩu trang y tế, trừ khi đang ăn uống, là một biện pháp phòng ngừa hiệu quả mà bạn cần tuân thủ trong dịp Tết.

Trong khi đó, bác sĩ Ling Li Min, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Gleneagles, cho rằng nguy cơ lây nhiễm vẫn còn tồn tại. Bà nhận định: "Không thể cứ làm sạch từng tay nắm cửa hoặc từng món đồ đạc sau mỗi lượt khách đến. Nếu bạn từng chạm vào thứ gì đó và chuẩn bị dùng tay để đưa thức ăn vào miệng, hãy rửa tay bằng nước và xà phòng hoặc dùng khăn sát khuẩn lau sạch".

 Chuyên gia khuyến cáo 'đĩa bánh kẹo ngày Tết có thể lây nhiễm virus SARS-coV-2' - Ảnh 2

Tin vui: Quảng Ninh công bố đã kiểm soát được dịch COVID-19

Tin vui: Quảng Ninh công bố đã kiểm soát được dịch COVID-19

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh đã chính thức công bố về việc tỉnh đã kiểm soát được dịch bệnh, đúng như đã hứa với người dân trước đó là kiểm soát dịch trước ngày 28 Tết Nguyên đán.

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Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam bánh kẹo Tết phòng chống Covid-19

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