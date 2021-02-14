Hầu hết các bệnh nhân mắc COVID-19 ở sân bay Tân Sơn Nhất đều không có triệu chứng. Một số người đã có biểu hiện âm tính rất nhanh sau khi điều trị một thời gian ngắn.

Ngày 14/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM HCDC cho biết, cơ quan chức năng của thành phố đã xác định 35 trường hợp mắc bệnh COVID-19 liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất, là nhân viên sân bay hoặc người nhà của nhân viên sân bay. Theo báo cáo từ việc theo dõi điều trị của bệnh viện Dã chiến Củ Chi, hầu hết các bệnh nhân đều không có triệu chứng, một số ít người lại có triệu chứng rất nhẹ. Cũng theo báo cáo này, không có trường hợp nào có dấu hiệu nặng trong chùm bệnh nhân liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, nhiều trường hợp đã quả xét nghiệm COVID-19 âm tính rất nhanh sau một thời gian ngắn được cách ly điều trị tại bệnh viện.

Chùm bệnh nhân liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất có biểu hiện lạ - Ảnh minh họa: Internet Ngày 10/2, bệnh viện thực hiện xét nghiệm kiểm tra một số bệnh nhân sau 2 ngày nhập viện, nhiều trường hợp đã có xét nghiệm âm tính. Lấy ví dụ một số chuỗi bệnh điển hình như Chuỗi của bệnh nhân (BN) 2003 đã lây nhiễm cho 3 trường hợp sống trong cùng gia đình đã được công bố là BN 2014, 2015, 2016. Kết quả xét nghiệm ngày 10/2 chỉ còn BN 2014 dương tính, 2 trường hợp còn lại là BN 2015 và BN 2016 đã có kết quả âm tính. Trường hợp tương tự cũng xảy ra với chuỗi bệnh nhân của trường hợp L.Q.Q . Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng có 3 trường hợp tiếp xúc sống trong cùng gia đình đã có kết quả xét nghiệm dương tính là các bệnh nhân 2029, 2030 và 2031. Đến ngày 13/2, kết quả xét nghiệm cả 3 trường hợp là BN 2029, BN 2030 và BN 2031 đều đã âm tính.

Đáng chú ý, khi phân tích rõ nhóm bệnh nhân có nhiều tiếp xúc trực tiếp sẽ thấy trường hợp BN 1979 - nhân viên sân bay, có triệu chứng ngày 3/2. Xét nghiệm ngày 12/2 vẫn cho kết quả dương tính, nhưng bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, không còn triệu chứng gì khi được cách ly điều trị sau đó. Ngược lại, BN 2004, nhân viên sân bay - người có triệu chứng đầu tiên trong nhóm này ngày 29/1, khi phát hiện kết quả dương tính trên mẫu xét nghiệm ngày 7/2, đến ngày 10/2, lực lượng chức năng xét nghiệm cho kết q ủa dương tính và ngày 10/3 kết quả đã âm tính. BN 2066 - nhân viên sân bay, phát hiện dương tính trên 2 mẫu xét nghiệm ngày 7/2 và 8/2, sau khi được cách ly điều trị, kết quả ngày 10/2 còn dương tính nhưng đến ngày 13/2 cũng đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, qua đánh giá sơ bộ chùm 33 ca bệnh, kết quả cho thấy diễn tiến lâm sàng rất nhẹ và âm tính rất nhanh. HCDC sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng có chuyên môn thu thập các dữ liệu về dịch tễ, dấu hiệu lâm sàng,... để có thể đánh giá sâu hơn về chùm ca bệnh này. Hiện nay, TP.HCM đã có tổng cộng 35 trường hợp mắc COVID-19 tại cộng đồng trong đợt dịch mới, đều liên quan đến chuỗi ca bệnh trong sân bay Tân Sơn Nhất.

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