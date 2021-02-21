Chiều 21/2, Việt Nam ghi nhận thêm 15 ca mắc COVID-19

Chiều 21/2, Bộ Y tế công bố thêm 15 bệnh nhân COVID-19 tại Hải Dương, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 2.383.

15 ca mắc COVID-19 mới đều là những ca ghi nhận tại Hải Dương. Cụ thể:

Bệnh nhân 2.369 - 2.383: trong 15 ca này có 14 ca là F1 (trong đó có 6 ca là F1 của bệnh nhân 2.352 ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành) và 1 ca trong vùng phong tỏa xã Nam Tân, huyện Nam Sách.

Tất cả các bệnh nhân đã được cách ly tập trung trước đó.

Hiện có 4 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 - Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh và 11 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện có 123.942 người đang được cách ly theo dõi sức khỏe. Trong đó có 591 trường hợp cách ly tập trung tại bệnh viện, 13.132 trường hợp cách ly tập trung tại cơ sở khác và 110.219 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Dịch COVID-19 sẽ không thể kết thúc trong năm 2021 Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp giao ban trực tuyến phòng chống dịch COVID-19 sáng 19/2.

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