Chiều 13/3, Việt Nam có 3 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu

- Tính đến 18h ngày 13/3: Việt Nam có tổng cộng 1594.

10 tỉnh, thành phố đã qua 29 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 901 ca, trong đó, riêng Hải Dương có 715 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

Hà Nội, đã 25 ngày không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Hải Phòng: tính từ ca bệnh mắc gần nhất đến nay đã 18 ngày thành phố này không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Tính từ 6h đến 18h ngày 13/3: Việt Nam có 03 ca mắc mới, trong đó có 01 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 150.359 ca, tử vong tăng 3.761 ca. Cả thế giới có 119.695.003 ca mắc, trong đó 96.319.341 ca đã khỏi bệnh; 2.653.390 ca tử vong và 20.722.272 ca đang điều trị (89.491 ca diễn biến nặng).

Thông tin ca mắc mới: 03 ca mắc mới (BN2551-BN2553) trong đó có 02 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 01 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Cụ thể:

- CA BỆNH 2552 (BN2552) ghi nhận tại TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là công nhân Công ty Poyun, F1 của BN2296 và BN2451, đã được cách ly tập trung trước đó.

Kết quả xét nghiệm ngày 12/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.

- CA BỆNH 2553 (BN2553) ghi nhận tại TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là công nhân Công ty Poyun, F1 của BN2402, đã được cách ly tập trung trước đó.

Kết quả xét nghiệm ngày 12/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.

- CA BỆNH 2551 (BN2551) là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Bà Rịa - Vũng Tàu: nam, 48 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 11/03/2021, bệnh nhân từ Đức nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm ngày 12/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện Long Điền.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 39.613, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 503

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 16.056

Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 23.054