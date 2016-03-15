Tức giận vì câu nói: “Nhậu nè cù lũ ơi!”, Rạng ôm mối thù và rủ thêm đồng bọn, dùng hung khí chém nạn nhân đầu gần đứt lìa cổ.

Sáng 15.3, tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt, Trần Huỳnh Rạng, Huỳnh Văn Giàu (cùng 20 tuổi, cùng ngụ Q.Cái Răng) tử hình về tội giết người.

Cùng bị tuyên phạt về tội danh trên còn có Nguyễn Văn Thịnh (21 tuổi), bị tuyên 14 năm tù; Nguyễn Văn Linh (26 tuổi, cùng ngụ P.Phú Thứ, cùng Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) 12 năm tù.

Đồng thời HĐXX buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường toàn bộ chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân.

Theo cáo trạng khoảng 21 giờ ngày 27.11.2015, sau khi nhậu về, Giàu cùng với Âu Ngọc Nhiều cùng nhóm bạn tên Duy, Liêm, Phát và Linh ngồi ăn bún gần dãy E , khu dân cư 586, P.Phú Thứ, Q.Cái Răng. Riêng Giàu thì lấy mô tô đi vệ sinh tại côngt? viên 586. Khi chạy xe ngang đường số 60, khu dân cư 586, Giàu gặp nhóm thanh niên gồm: Huỳnh Tấn Phong, Huỳnh Tấn Phát, Trần Phương Nhiên, Lữ Công Nghiệp, Huỳnh Tấn Toàn, Nguyễn Văn Nhân… (cùng ngụ tại P.Phú Thứ và P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng,TP.Cần Thơ) đang ngồi nhậu tại vỉa hè.

Thấy Giàu chạy ngang, Toàn nhìn lầm tưởng là bạn mình nên kêu: “Nhậu nè cù lũ ơi!”. Khi nghe gọi, Giàu dừng xe lại nói: “Tụi mày muốn vui không, tao sẽ giúp vui?’’. Sau khi nói xong Giàu chạy về chỗ nhóm bạn đang ngồi ăn bún kể lại sự việc cho cả nhóm biết. Ăn bún xong, nhóm của Giàu tìm đến gặp nhóm của Phong nói chuyện “phải quấy’’ rồi đến một quán nước gần đó uống cà phê. Khoảng 10 phút sau, do vẫn còn bực tức, Giàu gọi Linh đi rủ thêm Thịnh và Rạng tìm nhóm Phong đánh trả thù.

Linh về nhà lấy cây mã tấu tự chế đưa cho Rạng cầm, Thịnh đem theo gậy sắt 3 khúc (loại công cụ hỗ trợ). Khi vừa thấy nhóm của Phong, Rạng và Thịnh nhảy xuống dùng hung khí đánh Toàn, Thanh; còn Giàu và Linh nổ máy mô tô chờ sẵn để tẩu thoát. Sau khi rượt đánh nhóm của Phong bỏ chạy tán loạn, Rạng dùng mã tấu tự chế rượt theo chém một nhát chí mạng vào cổ Phong khiến nạn nhân nhân gần đứt lìa cổ, chết tại chỗ. Sau khi gây án, cả nhóm 4 bị cáo đã phi tang hung khí rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến 2 giờ ngày 28.11, sau khi Giàu, Linh, Thịnh bị bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn, Rạng đã ra đầu thú.

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