Khoảng 6 giờ sáng 2.1, một vụ cháy lớn đã xảy ra trong căn nhà nằm trong hẻm sâu ở đường Bạch Đằng, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Thời điểm trên, người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ căn nhà cấp 4, sau đó lan nhanh sang hai căn nhà kế bên.

Ngọn lửa càng lúc càng bốc cao khiến công tác dập lửa tại chỗ gặp nhiều khó khăn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM điều nhiều xe cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu.

Quá trình triển khai cứu hoả lực lượng chức năng phát hiện thi thể của anh Trương Minh H. (19 tuổi, sống trong căn nhà nói trên).

Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên nhiều vật dụng trong căn nhà cấp 4 bị lửa thiêu rụi; hai căn nhà kế bên cũng bị cháy xém.

Thi thể của anh H. sau đó được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-nha-dau-nam-o-sai-gon-1-nguoi-chet-173405.html