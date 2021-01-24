Đường dây mua bán dâm do Phan Thanh Lương cầm đầu có sự tham gia của những hotgirl nổi tiếng trên mạng xã hội, với mức giá cực khủng dao động từ 20 – 40 triệu đồng/lượt.

Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết đã triệt phá một đường dây tổ chức môi giới mại dâm hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh lân cận khác. Đáng chú ý, đứng đầu đường dây môi giới mại dâm này là một “tú ông” sở hữu thân hình như hotgirl. Đối tượng tên Phan Thanh Lương (SN 1996, trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Mặc dù là con trai nhưng Lương lại ăn mặc và trang điểm như con gái và còn lấy tên trong giới là Quỳnh Như, nên đối tượng thường được gọi là “pê đê”.

'Tú ông' Phan Thanh Lương có vẻ ngoài như hotgirl - Ảnh: Công an nhân dân online

Trước đó, ngày 21/1/2021, trong quá trình kiểm tra một căn hộ thuộc chung cư cao cấp ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội), lực lượng chức năng đã phát hiện ở phòng ngủ số 2 và số 3 thuộc căn hộ, mỗi phòng có một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Ngay lập tức, tổ công tác điều tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các đối tượng tham gia mua bán dâm, đồng thời tịch thu những tài liệu, đồ vật có liên quan nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Theo đó, các đối tượng có liên quan đều khai nhận Phan Thanh Lương chính là người cầm đầu đường dây mua bán dâm này. Cụ thể, sau khi thỏa thuận, Lương đã điều 2 gái bán dâm là Q. (SN 1999) và A. (SN 1997) đều trú tại Hà Nội đến bán dâm cho khách tại căn hộ trên.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phan Thanh Lương tại chung cư trên phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân (Hà Nội), cơ quan Công an thu giữ 1 túi nilon bên trong chứa ma túy dạng Ketamin; 1 túi nilon chứa 2 mảnh viên nén đã vỡ là ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, Lương thừa nhận thường xuyên sử dụng các tài khoản mạng xã hội để liên hệ với khách có nhu cầu mua dâm, sau đó đối tượng sẽ điều các gái bán dâm đến những địa điểm cụ thể. “Tú ông” cho biết mức giá dao động cho mỗi lần như thế là 20 – 40 triệu đồng. Nếu khách mua dâm muốn phục vụ "sextour" thì Lương vẫn đáp ứng tại các khu du lịch trong cả nước.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bắt kỹ sư IT môi giới mại dâm chuyên nghiệp, “hô biến” gái mại dâm từ “vịt hoá thiên nga” trên web đen Cơ quan Cảnh sát điều tra, công an TP. Hà Nội đã triệt phá thành công một ổ nhóm mại dâm chuyên nghiệp, công nghệ cao do một kỹ sư ngành IT cầm đầu.

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