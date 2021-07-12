Chấn động MXH: Lộ clip nghi thầy giáo 'mây mưa', nam sinh đứng chịu trận tại bục giảng

Tin nóng 12/07/2021 19:48

Hiện tại đoạn clip nhạy cảm nghi là của nam sinh và thầy giáo làm 'chuyện ấy' đang khiến dư luận xôn xao và nhận về nhiều nhận xét không mấy tích cực.

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip "mây mưa", nghi xảy ra giữa nam sinh và một thầy giáo ngay trên bục giảng khiến nhiều người vô cùng ngỡ ngàng. Cụ thể, trong đoạn video, người đàn ông được cư dân mạng đồn đoán là thầy giáo lúc đầu chỉ mặc mỗi chiếc quần "con". Sau đó người này bắt đầu có những cử chỉ nhạy cảm với một thiếu niên được cho là học trò. Nam sinh này cũng không còn mảnh vải nào che thân. 

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Đoạn clip đang gây xôn xao cư dân mạng - Ảnh: Chụp từ clip

Đoạn clip nam sinh và thầy giáo làm 'chuyện ấy' xảy ra ở một lớp học vắng người và không hề có sự phản kháng của nhân vật học sinh. Ngay khi xuất hiện đoạn video đã gây chấn động dư luận. Nhiều dân mạng đều lên án hành vi không thể chấp nhận của thầy giáo với học sinh của mình ngay trên lớp. 

Hiện tại vẫn chưa có thông tin cụ thể đoạn clip trên được quay ở đâu, vào thời gian nào. Nếu xảy ra tại Việt Nam hy vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm rõ vụ việc. 

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