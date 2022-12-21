Căn nhà trên phố Hàng Mã bốc cháy dữ dội trong đêm, khói cao hàng chục mét

Tin nóng 21/12/2022 08:21

Ngôi nhà trong ngõ 24 Hàng Mã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 6 xe chữa cháy và 1 xe thang đến hiện trường dập lửa.

Theo thông tin từ Vietnamnet, khoảng 22h ngày 20/12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà dân nằm trong ngõ 24 phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Người dân chứng kiến sự việc cho biết, vào thời điểm trên, họ ngửi thấy mùi khét và khói bốc ra từ nhà dân nằm trong ngõ 24 phố Hàng Mã, sau đó ngọn lửa nhanh chóng bốc lên dữ dội.

Căn nhà trên phố Hàng Mã bốc cháy dữ dội trong đêm, khói cao hàng chục mét - Ảnh 1
Ngọn lửa bùng phát tại căn nhà 3 tầng nằm sâu trong ngõ 24 phố Hàng Mã - Ảnh: Giadinh.net

“Bên trong ngõ có khoảng 10 hộ gia đình sinh sống kết hợp kinh doanh. Khu vực xảy ra cháy là chỗ chứa hàng mã và xốp nên ngọn lửa lan ra rất nhanh” - một nhân chứng cho biết.

Tại hiện trường, khu vực cơi nới ở tầng 5 của căn nhà, ngọn lửa bùng lên ngùn ngụt, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an TP. Hà Nội đã điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng hàng chục chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng đến hiện trường dập lửa.

 

Căn nhà trên phố Hàng Mã bốc cháy dữ dội trong đêm, khói cao hàng chục mét - Ảnh 2
Lực lượng cứu hỏa khống chế được vụ cháy - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Giadinh.net, do ngôi nhà bị cháy nằm trong ngõ nhỏ, kinh doanh buôn bán vàng mã vì vậy khói đen bốc lên dày đặc xung quanh. Các chiến sĩ PCCC phải tìm nhiều đường để tiếp cận ngọn lửa và bắc thang để tiếp cận bên trong.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, ngọn lửa cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên vì trong nhà chứa nhiều hàng hóa, vật liệu dễ cháy cho nên ngọn lửa vẫn còn âm ỉ.

Người dân xung quanh cho biết, ngôi nhà này là cửa hàng bán vàng mã vì vậy có nhiều vật dụng dễ cháy, dễ bắt lửa. May mắn thời điểm vụ cháy xảy ra trong nhà không có người.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, đồng thời phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

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