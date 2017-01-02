Nhiều người sống trong chung cư lo sợ cháy lan nên tìm cách di tản đồ đạc, rồi chạy ra khỏi nhà thoát thân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 2.1, người dân vô cùng hốt hoảng khi phát hiện căn hộ ở tầng 4 của chung cư Phùng Hưng (Q.5, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Lúc này, người dân thấy một cụ ông khoảng 60 tuổi, chạy từ căn hộ bốc cháy ra ngoài hô hoán.

Nhiều người sống trong chung cư lo sợ cháy lan nên tìm cách di tản đồ đạc, rồi chạy ra khỏi nhà thoát thân.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM nhanh chóng điều 7 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên nhiều vật dụng trong căn hộ nói trên bị lửa thiêu rụi.

Rất may vụ cháy không thiệt hại về người.

Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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