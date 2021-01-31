Bỏ trốn khi đang thực hiện cách ly, 1 đối tượng bị xử phạt

Ban lãnh đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Ninh thông tin có 30 trường hợp thực hiện kê khai y tế sau khi từ nơi khác trở về địa phương và được yêu cầu cách ly tại nhà. Tuy nhiên, có 01 công dân đã tự ý rời khỏi địa phương.

Ngày 31/1, UBND phường Trà Cổ (TP Móng Cái, Quảng Ninh) vừa phát hiện và xử phạt một trường hợp ông N.V.L. là người ở địa phương. Người này thuộc đối tượng đang thực hiện cách ly tại nhà nhưng đã tự ý lái ô tô rời khỏi địa bàn.

Trong ngày 27/1, người này có lịch trình di chuyển từ TP.HCM - sân bay Vân Đồn - phường Trà Cổ, thuộc diện buộc phải áp dụng cách ly tại chỗ trong vòng 14 ngày. Tuy nhiên, ông L. đã vi phạm quy định cách ly.

Thực hiện phun khử khuẩn tại các vùng dịch - Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Theo đó, UBND phường Trà Cổ đã chỉ đạo lực lượng chức năng đến ngay nhà ông L. để lập biên bản vụ việc và đưa công dân này vào khu cách ly tập trung của TP Móng Cái; đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý vi phạm về cách ly y tế theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Ngoài ra, trong sáng 31/1, lực lượng chức năng TP Hạ Long đã ra quân xử phạt các cơ sở kinh doanh trên địa bàn do không chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19, trong đó có 1 tiệm phở do để quá đông người vào ăn đã bị cơ quan chức năng lập biên bản, xử phạt 15 triệu đồng và đình chỉ kinh doanh đến khi có thông báo được phép mở lại.

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