Tính đến chiều 2/2, Bình Dương ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 là bệnh nhân 1801, bà N.T.P. (55 tuổi) ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo và bệnh nhân 1843, nữ sinh N.T.M.A. (SN 2002). Ban lãnh đạo phòng chống dịch địa phương đã có chia sẻ mới nhất về mối quan hệ của 2 ca bệnh này.

Bình Dương cho biết hai người này không phải là mẹ con. Trước đó, trong báo cáo ghi bệnh nhân 1843 về thăm mẹ ở ấp Cà Na, huyện Phú Giáo nên khi báo chí đưa tin đã có sự nhầm lẫn.

Cả 2 bệnh nhân nói trên đều có liên quan đến bệnh nhân 1644 ở Hải Dương. Cụ thể, bà P. sau khi đi đám cưới ở Hải Dương về Bình Dương thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, lây qua BN 1843. Còn BN 1843 đã tiếp xúc với rất nhiều người khác, trong đó có bạn học.

Ban lãnh đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã xác thực về mối quan hệ của 2 ca bệnh ở địa phương - Ảnh minh họa: Vietnamnet

“Bệnh nhân 1843 và bệnh nhân 1801 chỉ là hàng xóm, nhà liền kề nhau ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Bệnh nhân 1843 là sinh viên Đại học Thủ Dầu Một có về nhà và tiếp xúc với bệnh nhân 1801. Ngay khi nhận tin từ tỉnh Hải Dương, Bình Dương đã lập tức đưa những người liên quan đi cách ly lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy 2 ca mắc COVID-19 nói trên. Những người khác hiện đang âm tính với SARS-CoV-2”, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương xác nhận.

Đối với các trường hợp liên quan đến BN 1801, ngành Y tế đã xác định được 90 người F1 và tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp này; thực hiện cách ly tập trung 147 người F2. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành phong tỏa ấp Cà Na, tiến hành khử khuẩn các khu vực có liên quan đến bệnh nhân này.

Đối với trường hợp ca bệnh 1843 là nữ sinh N.T.M.A. đã xác định được 321 trường hợp F1, trong đó, có 11 trường hợp tiếp xúc rất gần như là ở chung nhà trọ, ngồi gần. Hiện những người này đã được đưa đi cách ly.

Riêng với nữ sinh F1 là bạn học, có ăn chung với BN 1843, đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác truy vết và thực hiện cách ly đối với những trường hợp có liên quan trong suốt quá trình phòng chống dịch bệnh.

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