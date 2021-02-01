Theo PGS., hiện nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn chưa đưa ra khuyến cáo về biến thể virus SARS-CoV-2 ở Nam Phi có độc tính, tính chất như thế nào so với biến thể từ Anh. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của nước sở tại Nam Phi thì virus SARS-CoV-2 xuất xứ tại đây có độc lực mạnh hơn, lây lan nhanh hơn và còn có thể gây ra những biểu hiện bệnh nặng hơn các chủng virus khác trước đây.

Mới đây, trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, chủng virus SARS-CoV-2 xuất xứ từ Nam Phi được khuyến cáo có độc lực mạnh hơn biến thể xuất xứ từ Anh.

Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Nam Phi vừa được Viện Dịch tễ Trung ương giải trình gene và xác định qua ca nhiễm đầu tiên tại Việt Nam. Trường hợp này là BN1422 (25 tuổi), chuyên gia người Nam Phi, nhập cảnh Hà Nội ngày 23/1.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, về biểu hiện bệnh cũng như thời gian ủ bệnh thì các chuyên gia y tế đang nghiên cứu. Người dân nên chờ thông tin công bố chính tức từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Lịch trình cụ thể của bệnh nhân này như sau: Ngày 19/12: Nhập cảnh từ Nam Phi và quá cảnh Doha Quatar. Ngày 23/1: Nhập cảnh sân bay Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay QR976 và có kết quả dương tính lần 1. Hiện tại: Đang được điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TƯ cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh).

Theo Bộ Y tế, liên quan đến biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, Tổ chức Y tế thế giới thông tin, biến thể phát hiện đầu tiên tại Anh đã xuất hiện ở 70 quốc gia. Chỉ một thời gian ngắn sau đó đã lan thêm 10 quốc gia.

Còn với biến thể từ Nam Phi cũng đã lan ra hơn 30 nước, trong đó tuần qua có 8 quốc gia. Chủng biến thể này cũng đã được khuyến cáo có khả năng lây lan nhanh hơn các chủng đã được biết từ đầu dịch.

Ngoài ra, biến thể mới nhất phát hiện từ Brazil đã lan ra 8 quốc gia trong 2 tuần qua.

Tính cho đến nay, số lượng chủng biến thể của SARS-CoV-2 trên thế giới được phát hiện bằng phương pháp giải trình tự bộ gene từ người bệnh một cách ngẫu nhiên. Vì vậy, các biến thể của virus không phải là điều bất thường hay hiếm gặp. Bằng chứng là các nhà khoa học cũng đã từng tìm thấy hàng loạt biến thể khác nhau giữa các mẫu virus gây dịch COVID-19.

Với tốc độ lây lan rất nhanh của biến thể mới, vai trò của mỗi người dân trong việc hợp tác phòng chống dịch là vô cùng quan trọng. Mỗi người dân cần tự ý thức phòng dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đồng thời, cần nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế là "khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tụ tập – khai báo y tế".