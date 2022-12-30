Bị chó cắn, nam thanh niên bắt luôn về làm thịt, sau 4 tháng bất ngờ phát bệnh dại, tiên lượng tử vong

Tin nóng 30/12/2022 08:32

Sa khi bị cắn, bệnh nhân đã đánh chết con chó và làm thịt ăn. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hốt hoảng, lo âu, tiên lượng tử vong.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương vừa thông tin tiếp nhận một bệnh nhân bị chó cắn 3-4 tháng trước. Sau đó, bệnh nhân đã đánh chết con chó và làm thịt ăn. Mới đây, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hốt hoảng, lo âu, tiên lượng tử vong.

Qua khai thác tiền sử, người nhà cho biết bệnh nhân nam (30 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ) bị một con chó lạ cắn khoảng 3 - 4 tháng trước. Bệnh nhân không đi tiêm huyết thanh phòng bệnh.

Trước khi vào viện hai ngày, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, kích thích, sợ nước, sợ gió lạnh, không tắm, đau mỏi đầu và hai vai. Bệnh nhân đi khám ở phòng khám tư nhưng không đỡ.

Sau đó, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương khám, được chẩn đoán và làm xét nghiệm vi rút dại có kết quả dương tính. 

Cùng ngày, bệnh nhân hốt hoảng, kích thích, tình trạng sợ nước, sợ gió của bệnh nhân tăng dần. Được bác sĩ giải thích tiên lượng tử vong, gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà.

Bị chó cắn, nam thanh niên bắt luôn về làm thịt, sau 4 tháng bất ngờ phát bệnh dại, tiên lượng tử vong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ VTV, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dại gây ra, bệnh lây truyền từ động vật sang người qua vết cắn, vết thương, vết cào, liếm của động vật (thường là chó, mèo).

Cho đến nay, bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, người bị bệnh dại gần như tử vong 100%. Bệnh dại nguy hiểm nhưng đã có vaccine phòng và người dân hoàn toàn có thể phòng tránh được bệnh dại.

Để chủ động phòng chống bệnh dại, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y.

Không thả rông chó, mèo; chó ra đường phải được đeo rọ mõm.

Không đùa nghịch, trêu chọc chó, mèo.

Khi bị chó, mèo cắn, cào, liếm cần:

Rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng đặc liên tục trong 15 phút, nếu không có xà phòng thì phải xối rửa vết thương bằng nước sạch - đây là biện pháp sơ cứu hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh dại khi bị chó, mèo cắn.

Sau đó tiếp tục rửa vết thương bằng cồn 70%, cồn iod hoặc Povidone, Iodine.

Hạn chế làm dập vết thương và không được băng kín vết thương.

Đến ngay Trung tâm y tế gấn nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Chỉ có tiêm phòng mới ngăn ngừa không bị bệnh dại.

Tuyệt đối không dùng thuốc nam, không tự chữa, không nhờ thầy lang chữa bệnh dại.

Người phụ nữ đột ngột tử vong sau 4 tháng bị chó cắn nghi do nhiễm virus dại

Người phụ nữ đột ngột tử vong sau 4 tháng bị chó cắn nghi do nhiễm virus dại

Theo thông tin điều tra dịch tễ cho thấy, bệnh nhân bị chó nhà hàng xóm cắn khoảng hơn 4 tháng trước. Vết cắn ở vị trí trên môi và dưới cánh mũi bên phải, tình trạng vết cắn nông/chảy máu ít, không đau.

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