Ngày 9.3, công an quận Gò Vấp cho biết đã bắt giữ Lâm Quang Thiện (18 tuổi) và Nguyễn Hữu Thiện Long (16 tuổi), 2 nghi can chính gây ra vụ đâm chém như phim hành động trên đường Phạm Văn Chiêu tối 6.3.

Đại tá Trà Văn Lào, Trưởng công an quận Gò Vấp cho hay, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng trên sau khi lần theo thông tin qua mạng xã hội và camera an ninh từ cửa hàng gần đó.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân gây ra vụ việc kinh hoàng nói trên là do mâu thuẫn trên Facebook. Thy, em gái của Trịnh Công Đạt (21 tuổi, ngụ tại Gò Vấp) có mâu thuẫn trên Facebook với Tiên, bạn gái của Thiện. Chiều 6/3, Đạt hẹn Thiện đến khu vực làng hoa Gò Vấp gặp mặt để giải quyết vấn đề. Sợ bị đánh, Thiện gọi điện cho Nam rủ thêm đồng bọn tới hỗ trợ. Nam (chưa rõ lai lịch) kêu thêm Bi, Long, Nhân, Hoàng Lê Minh. Nhóm này mang theo 3 con dao đến gặp nhóm của Đạt.

Tuy nhiên, nhóm của Thiện không gặp đối thủ mà thấy nhóm của Võ Gia Phong (16 tuổi). Minh thấy Phong nhìn nhóm của mình thì chạy lại tát vào mặt Phong vì cho rằng bị “nhìn đểu”. Thấy Minh ‘vô tình’ để lộ ra mã tấu, nhóm của Phong bỏ đi. Đến đường Phạm Văn Chiêu, nhóm Phong gặp Nguyễn Văn Phong (18 tuổi), Bùi Hoàng Thiện Phương (17 tuổi), Phạm Hà Thiện Quốc (16 tuổi), Thân Quang Hiền (16 tuổi) và kể lại việc bị đánh.

Biết Đạt đang tìm nhóm của Thiện, Phong liền phối hợp với Đạt để tìm đánh đối thủ, nhưng không tìm được. Trên đường về, Đạt đưa xe vào cây xăng trên đường Phạm Văn Chiêu để đổ xăng thì bị nhóm của Thiện phát hiện. Các nghi can xông vào đâm chém khiến nhóm Đạt bỏ chạy. Phương bị chém đứt lìa bàn tay, còn Phong bị dính nhiều vết thương. Sau đó, các đối tượng bỏ trốn.

Sau 3 ngày truy xét, công an đã bắt được 2 nghi can chính và kêu gọi các đối tượng còn lại ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-chem-dut-lia-tay-vi-mau-thuan-tren-facebook-46323.html