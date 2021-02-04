Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã hoạt động bình thường trở lại

Tin nóng 04/02/2021 15:44

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai vừa thông báo cho phép Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trở lại hoạt động bình thường từ 13 giờ ngày 4/2.

Trước đó, sáng 2/2, sau khi phát hiện bệnh nhân T.H.M. (SN 2003, trú xã Kim Tân, huyện Ia Pa) dương tính với SARS-CoV-2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai ngừng hoạt động theo phương châm "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Điều đó đã khiến gần 1.300 người gồm y bác sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân bị "mắc kẹt" không thể ra ngoài. 

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Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã hoạt động trở lại sau 48 giờ khử khuẩn - Ảnh: Người Lao Động

Sau đó, lực lượng chức năng đã khoanh vùng và thực hiện các biện pháp khử khuẩn, truy vết nhằm đảm bảo an toàn.

Sau 48 giờ khẩn trương khử khuẩn, truy vết, xét nghiệm, đánh giá kết quả xét nghiệm, các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đưa ý kiến đề nghị của Sở Y tế Gia Lai, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Gia Lai đồng ý cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai hoạt động trở lại.

Sau khi bệnh viện hoạt động trở lại, Sở Y tế Gia Lai cần tiếp tục chỉ đạo truy vết, xét nghiệm theo các quy định phòng, chống dịch; cách ly tập trung đối với các F1 và cách ly tại nhà với F2. Thực hiện xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, xét nghiệm F1, F2 và mở rộng toàn bộ số lượng người trong bệnh viện.

Hiện, công tác truy vết và rà soát lại toàn bộ quy trình sàng lọc bệnh nhân vẫn được các cơ quan chức năng địa phương nghiêm túc thực hiện trong suốt quá trình phòng chống dịch bệnh.

 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã hoạt động bình thường trở lại - Ảnh 2

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