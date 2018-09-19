Một người dân địa phương đã tìm thấy thi thể cháu bé 10 tuổi dưới lòng suối sau nhiều ngày mất tích.

Nhiều ngày nay, người dân xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức truy tìm tung tích bé trai Hồng Khánh T. (10 tuổi). Bé T. được cho là đã mất tích từ hôm 15/9.

Chiều nay (19/9), cô Trương Thị Đường giáo viên chủ nhiệm của em T. cho biết, một người dân trong xã đã tìm thấy thi thể em T. ở ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương.

Hình ảnh bé T. được cô giáo chủ nhiệm đăng lên Facebook để nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ - Ảnh: Facebook

Theo cô Đường, thi thể của cháu bé và chiếc xe đạp được tìm thấy ở hai địa điểm khác nhau. Chiếc xe đạp nằm ở đầu cầu của một con suối, còn thi thể ở dưới suối. Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, thi thể của cháu T. đã được bàn giao cho gia đình đưa về Cần Thơ tổ chức tang lễ.

Như đã đưa tin, khoảng 16 giờ ngày 15/9, bé Hồng Khánh T. đạp xe đạp đi chơi nhưng đến tối vẫn không thấy về nhà. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi vẫn không biết cháu bé ở đâu. Cô giáo chủ nhiệm đã đăng tải thông tin sự việc lên Facebook để nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm cháu bé mất tích.

Chị Huỳnh Thị Cẩm Tú (mẹ bé T.) cho biết chị cùng chồng từ quận Ô Môn (TP Cần Thơ) đưa 2 con ra đảo Phú Quốc làm ăn và thuê nhà trọ ở. Bé T. là con trai lớn, hiện đang học lớp 5. Hằng ngày, chị Tú buôn bán cá ngoài chợ, còn chồng chị làm nghề lái xe.

Cô giáo chủ nhiệm cho biết, T. là một học sinh ngoan, học giỏi. Mấy ngày qua cô lo lắng đến mất ngủ vì sự mất tích của cháu bé.

Ông Trần Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương cho biết, ngay sau khi nhận tin cháu T. mất tích, lực lượng quân đội của Tiểu đoàn 860 và lực lượng Công an xã Cửa Dương đã tổ chức tìm kiếm cháu bé mất tích nhưng vẫn không tìm thấy. Đến hôm nay thì nghe báo đã tìm thấy thi thể cháu bé dưới một con suối. Nguyên nhân cái chết được xác định là do cháu bé ngã xuống suối dẫn đến tử vong.

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