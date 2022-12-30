Cơ quan chức năng sau xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa bị đánh đập dã man, nhấn xuống bùn.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 30/12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Ngọc Lặc đã xác minh, làm rõ sự việc một nữ sinh lớp 8, Trường THCS Phùng Giáo (xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc) bị nữ sinh lớp 9 cùng trường đánh đập dã man, nhấn xuống bùn.

Trước đó, chiều ngày 15/11, em L.N.D. (SN 2008, học sinh lớp 9A) và em L.T. P. (SN 2009, học sinh lớp 8A, Trường THCS Phùng Giáo) đến trường để tập văn nghệ phục vụ chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Trong lúc gặp nhau ở khu vực cầu thang của trường, nữ sinh P. nhìn thấy "đàn chị" khóa trên hơn tuổi mà không chào, lúc này D. nói với P. "khóa dưới mà không biết chào hỏi các chị khóa trên à" nên giữa D. và P. xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Hình ảnh nữ sinh lớp 8 bị đàn chị đánh đập dã man do "không chào các chị khóa trên" - Ảnh Cắt từ clip

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, đến 16 giờ cùng ngày, D. gọi nữ sinh P. ra trước cổng trường để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, D. đã xông vào đánh nữ sinh P. Tiếp đó, nữ sinh P. bị đánh lăn xuống ruộng cạnh đường và bị nữ sinh D. đạp 9 cái vào vùng đầu, mặt, khiến nạn nhân người dính đầy bùn đất và chỉ biết ôm mặt chịu trận. Sau đó, P. lên mặt đường trong trạng thái toàn thân dính bùn đất, nhưng D. tiếp tục tát vào mặt P. mới chịu dừng lại.

Đáng chú ý, trong lúc xảy ra sự việc, có nhiều học sinh (cả nam và nữ) đứng xung quanh nhưng không ai vào can ngăn. Thậm chí nhiều học sinh nam còn có lời lẽ hô hào, ủng hộ việc đánh nữ sinh P.

Hậu quả khiến nữ sinh P. bị thương, bị nhiều vết bầm tím vùng gò má, rách da trong khoang miệng.

Hiện Trường THCS Phùng Giáo đang căn cứ theo kết quả xác minh của cơ quan công an về vụ nữ sinh đánh đập dã man bạn cùng trường để tiến hành các bước kỷ luật học sinh vi phạm theo quy định.

Hình ảnh từ video được một người dân quay lại, đăng tải lên mạng xã hội cho thấy D. đã dùng mũ bảo hiểm đập nhiều lần vào đầu, mặt nữ sinh P.

Thanh Hóa: Phẫn nộ nữ sinh cấp 2 nhấn bạn học xuống bùn, dùng mũ bảo hiểm đánh dã man Do mâu thuẫn, một nữ sinh đã dùng mũ bảo hiểm tấn công bạn học. Khi cả hai vật lộn rơi xuống ruộng, nữ sinh này còn đạp dìm mặt bạn xuống bùn rất dã man.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-voi-nguyen-nhan-nu-sinh-lop-8-bi-an-chi-chung-truong-anh-da-man-nhan-xuong-bun-541086.html