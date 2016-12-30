Để có tiền chơi ma túy đá băng nhóm do Sơn “bê” cầm đầu đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm xe máy và cướp tài sản người đi đường.

Ngày 30/12, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) cho biết, vừa hoàn tất chuyên án, triệt phá thành công băng nhóm chuyên “đá nóng” xe máy của người dân, tạm giữ 3 đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý.

Băng nhóm trên có 8 người, tuổi từ 20 – 29 tuổi, do Nguyễn Trường Sơn (tên thường gọi Sơn “bê”, 26 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM), cầm đầu.

Theo điều tra từ Công an Q.Bình Tân, chỉ trong vòng 3 tháng (từ 9-12.2-16) nhóm của Sơn “bê” đã thực hiện thành công 13 vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu là “đá nóng” xe máy của người dân và 1 vụ cướp tài sản.

Địa bàn hoạt động của băng nhóm do Sơn “bê” cầm đầu thường là Q.Bình Tân, Q.6, Q.Tân Phú.

Tại cơ quan điều tra, Sơn “bê” khai do cần tiền chơi ma túy đá và game bắn cá nên tập hợp đồng bọn đi trộm cắp, cướp tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

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