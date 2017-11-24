Bạn thân trên Facebook chia sẻ bài báo về giò me bẩn, người phụ nữ bán hàng online kéo tới tận nơi đánh đập dã man

Tin nóng 24/11/2017 20:45

Nghĩ rằng chị Lan Anh chia sẻ bài báo về giò me bẩn trên Facebook nhằm mục đích bôi nhọ mình, Thơ đến tận nhà đánh rồi dùng đá đánh vào đầu khiến nạn nhân thương tật 11%.

Ngày 24/11, TAND TP Vinh (Nghệ An) mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án Cố ý gây thương tích đối với Trương Ánh Trăng Thơ (26 tuổi, trú phường Trung Đô, TP Vinh).

Bạn thân trên Facebook chia sẻ bài báo về giò me bẩn, người phụ nữ bán hàng online kéo tới tận nơi đánh đập dã man - Ảnh 1
Bị cáo Trương Ánh Trăng Thơ tại tòa

Bị hại trong vụ án là chị Đàm Thị Lan Anh (36 tuổi, trú TP Vinh).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, ngày 11/7/2017, chị Đàm Thị Lan Anh chia sẻ một bài báo với nội dung “Quảng cáo giò me nhưng bên trong giò lợn” lên trang Facebook cá nhân để chỉ trích hành vi này.

Vì bản thân cũng đang bán giò me qua mạng, Thơ cho rằng đoạn chia sẻ của chị Lan Anh có mục đích bôi nhọ, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình nên nhắn tin “chất vấn”.

Tối cùng ngày, sau khi nói chuyện qua lại trên Facebook, Thơ đến tận nhà đánh dằn mặt bạn. Thơ dùng tay nắm tóc, kéo chị Lan Anh ra đường đánh, cào cấu khiến nạn nhân bị xây xước, chảy máu vùng mặt. Trước khi bỏ về, Thơ còn nhặt viên đá đánh vào đầu bị hại khiến nạn nhân bị một vết trầy xước da dài 2 cm, rộng 1 cm trên đỉnh đầu; một vết sưng tấy hình tròn đường kính 3 cm trên trán; hai vết rách da; 2 vết thâm tím.

Bạn thân trên Facebook chia sẻ bài báo về giò me bẩn, người phụ nữ bán hàng online kéo tới tận nơi đánh đập dã man - Ảnh 2
Bị hại và bị cáo từng là bạn thân trên Facebook

Kết luận của Trung tâm pháp y tỉnh Nghệ An xác định, chị Đàm Thị Lan Anh bị thương tật với tỷ lệ 11%.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi mà cáo trạng nêu đồng thời xin lỗi bị hại. Cả bị cáo và bị hại trong vụ án đều bán hàng qua mạng và từng là bạn thân trên Facebook.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi cầm đá đánh vào đầu nạn nhân thuộc trường hợp dùng hung khí nguy hiểm, gây nguy hiểm cho xã hội nên tuyên phạt Trương Ánh Trăng Thơ 2 năm tù nhưng được hưởng án treo.

Ngoài ra, bị cáo Thơ còn phải chịu trách nhiệm bồi thường gần 10 triệu đồng cho nạn nhân. 

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