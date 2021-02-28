Bạc Liêu: Chưa rõ nguồn lây với ca dương tính Covid-19 mới

Bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết, hiện tại cơ quan y tế vẫn chưa rõ nguồn lây bệnh từ đâu đối với bệnh nhân dương tính với Covid-19. Trước đó, ca dương tính này do Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ (TP Bạc Liêu) phát hiện.

Theo Zingnews, sáng ngày 28/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bạc Liêu đã đưa đi cách ly tập trung 30 trường hợp F1 của ca dương tính SARS-CoV-2 vừa được Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ (TP Bạc Liêu) phát hiện qua khám sàng lọc. Còn trường hợp là người môi giới xin việc thì đang được cơ quan chức năng truy tìm.

Bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu đã lấy mẫu gửi Viện Pasteur xét nghiệm để khẳng định. Những trường hợp F1 cũng đã lấy mẫu xét nghiệm, dự kiến chiều nay có kết quả.

Bác sĩ Nam cũng cho biết chưa rõ nguồn lây bệnh từ đâu đối với bệnh nhân này.

Bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu thông báo về ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh - Ảnh: Zingnews

Thông tin và lịch trình của bệnh nhân như sau:

Theo thông tin dịch tễ, bệnh nhân T.V.T. (49 tuổi) ở xã Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Công việc của ông là làm thuê tại những ao nuôi tôm gần nhà.

Ông T. cho biết trước Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay không đi đâu khỏi xã và không có tiếp xúc với ai có nghi ngờ hay nhiễm Covid-19.

Ngày 27/2, ông T. cùng 6 người hàng xóm đi xe máy đến TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) để xin việc tại nhà máy điện gió ở khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát.

Trên đường đi, ông có ghé quán ăn B.A. trên ở đường Bạch Đằng, khóm Nhà Mát. Tại đây, ông T. gặp một nhân viên của nhà máy điện gió rồi sau đó thuê nhà trọ cạnh quán ăn B.A.

11h ngày 27/2, nhóm của ông T. ăn cơm tại quán U.S. rồi về lại nhà trọ. Chiều cùng ngày, nhân viên nhà máy điện gió đưa ông T. cùng 7 người khác đến Bệnh viện Thanh Vũ xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2. Tại đây, ông tiếp xúc người giữ xe và một nhân viên của bệnh viện.

Đến rạng sáng ngày 28/2, Bệnh viện Thanh Vũ có kết quả xét nghiệm dương tính của ông T. (xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật RT-PCR).

Hiện, CDC Bạc Liêu phối hợp với Trung tâm Y tế TP Bạc Liêu truy vết được 31 trường hợp F1 tại Bệnh viện Thanh Vũ (2 người), nhà trọ ông Liên Chí Cao ở phường Nhà Mát (21), quán ăn U.S. (6), nhân viên nhà máy điện gió (1) và một người môi giới việc làm tên Liên (do nhân viên nhà máy điện gió khai báo).

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