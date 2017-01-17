Sau khi va chạm với xe máy, chiếc ô tô bán tải tiếp tục tông liên tiếp vào một xe tải và hai ô tô khác. Vụ việc khiến cả 5 xe hư hỏng, 2 người bị thương.

Khoảng 20 giờ ngày 17.1, tài xế (khoảng 33 tuổi, chưa rõ danh tính) điều khiển xe bán tải, lưu thông trên đường Song Hành, hướng từ Mai Chí Thọ về Trần Não.

Khi đến số 22 đường Song Hành thì xe bán tải mất lái tông vào xe máy do một người phụ nữ chở theo một người khác.

Xe bán tải loạng choạng tiếp tục tông vào xe tải và 2 ô tô khác mới dừng lại.

Vụ việc khiến 2 người phụ nữ đi xe máy bị thương; trong đó có một người lọt dưới gầm xe tải. Cả hai nhanh chóng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tai nạn khiến 5 phương tiện hư hỏng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vui việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-nguoi-bi-thuong-sau-tai-nan-lien-hoan-giua-5-phuong-tien-o-sai-gon-176582.html