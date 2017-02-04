Trang sức để lâu đen sì, xỉn màu chỉ cần ngâm với thứ này là sáng bóng như mới

Thời trang 04/02/2017 15:53

Đây là cách giúp bạn phục hồi vẻ sáng bóng cho những món trang sức đắt tiền của mình.

Trang sức là phụ kiện không thể thiếu của mọi cô gái. Với những loại trang sức bằng nhựa hay gỗ, chúng ta có thể dễ dàng làm sạch với nước và xà phòng. Thế nhưng với trang sức vàng hay bạc, mọi thứ lại không đơn giản và dễ dàng như vậy. Vàng bạc hay bạch kim rất dễ bị xỉn màu và oxy hóa theo thời gian dưới tác động của nước, hóa chất hay mồ hôi.

Để trang sức luôn sáng bóng và bền đẹp, bạn cần biết một số phương pháp làm sạch bằng các dung dịch tự nhiên, vừa phục hồi vẻ đẹp cho món trang sức, vừa không độc hại và không làm trang sức của bạn bị bào mòn. 

Trang sức để lâu đen sì, xỉn màu chỉ cần ngâm với thứ này là sáng bóng như mới - Ảnh 1

Amoniac

Pha amoniac với nước ấm theo tỷ lệ 1:5 sau đó ngâm trang sức 2 phút. Vớt ra rửa sạch dưới vòi nước chảy mạnh và chải với bàn chải mềm. Cách này có thể áp dụng với trang sức vàng hoặc bạc

Giấm

Giấm trắng là dung dịch chuyên để làm sạch trang sức vàng. Pha loãng giấm với nước theo tỷ lệ 1:3 và ngâm trang sức vào trongLàm sạch rang sức bằng vàng sẽ trở nên cực dễ dàng với dấm trắng. Rất đơn giản bạn chỉ cần thả các đồ trang sức vào một lọ dấm và để yên 10 đến 15 phút, sau đó, khuấy nhẹ và vớt ra, chải bằng bàn chải lông mịn.

Bia trộn baking soda

Với trang sức vàng hoặc bạc, khi bị oxy hóa và xỉn màu, bạn hãy ngâm chúng vào bia trộn 2 thìa baking soda trong 2-3 phút. Sau  thời gian này, vớt trang sức ra, rửa dưới vòi nước chảy mạnh, trang sức sẽ sáng bóng lại như mới.

Giấy nhôm

Trang sức để lâu đen sì, xỉn màu chỉ cần ngâm với thứ này là sáng bóng như mới - Ảnh 2

Bạn có thể sử dụng giấy nhôm để làm sạch trang sức bạc bị đen. Đàu tiên, lấy một miếng giấy nhôm lót bên dưới một cái chén hay đĩa sâu lòng. Để trang sức bạc vào chén sau đó rắc bột baing soda lên, đổ thêm nước sôi vào. Sau vài phút bạn sẽ thấy miếng nhôm bị đen đi, lấy trang sức ra chà dưới vòi  nước chảy trong 2 phút sau đó lau khô. Món trang sức sẽ sáng bóng như chưa từng sử dụng. 

Xà phòng và nước

Đối với trang sức ngọc trai, đá quý, bạn không nên dùng vật cứng để chà vì nó sẽ làm xước mặt ngọc. Thay vào đó, chỉ cần lấy vải mềm, dùng xà phòng nhẹ như dầu gội, dầu tắm chà rửa nhẹ nhàng, vết bẩn sẽ nhanh chóng biến mất và trả lại bề mặt ngọc sáng bóng như mới. 

(Nguồn: House Keeping)

 

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