Top 7 kiểu tóc ngắn uốn xoăn cực đẹp dành riêng cho cô nàng công sở, không biết là phí cả đời

Những lọn tóc ngắn uốn xoăn phồng tự nhiên giúp cho gương mặt trở nên mềm mại, cân đối và làm nổi bật các đường nét.

Tóc ngắn uốn xoăn chưa bao giờ hết hot bởi có những biến tấu phù hợp cho từng gương mặt. Những cô nàng có gương mặt dài, mặt tròn hay mặt vuông góc cạnh đều có thể diện kiểu tóc ngắn uốn xoăn ít nhất một lần trong đời. Hãy làm mới bản thân mình bằng kiểu tóc ngắn uốn xoăn cực đẹp dưới đây.

Kiểu tóc này là sự lựa chọn thông minh dành cho những cô nàng có gương mặt dài hoặc góc cạnh. Mái tóc uốn xoăn phồng bồng bềnh, quyến rũ giúp gương mặt trở nên đầy đặn, đáng yêu hơn. Các nàng công sở hãy một lần thử kiểu tóc này để tự tin hơn.

Tóc ngắn uốn xoăn đuôi

Nếu yêu thích sự dịu dàng, nữ tình thì hãy thử kiểu tóc ngắn uốn xoăn nhẹ nhàng ở phần đuôi. Kiểu tóc này sẽ giúp nàng thu hút mọi ánh nhìn bởi sự ngọt ngào, nữ tính. Tóc ngắn uốn xoăn đuôi khiến nàng trở nên trẻ trung, tươi tắn mà không kém phần nhẹ nhàng, quyến rũ.

Nếu nàng yêu thích sự dịu dàng, nữ tình thì hãy thử kiểu tóc ngắn uốn xoăn đuôi - Ảnh: Internet

Tóc ngắn uốn xoăn rối

Cảm nhận đầu tiên của người đối diện về một cô gái sở hữu mái tóc ngắn uốn xoăn rối là cá tính và thời thượng. Đây là kiểu tóc chưa bao giờ lỗi mốt, được các nàng có tính cách mạnh mẽ yêu thích và lựa chọn.

Với kiểu tóc này, bạn sẽ trông thật trẻ trung và năng động.

Tóc ngắn xoăn rối trẻ trung và cá tính - Ảnh: Internet

Tóc ngắn uốn xoăn cụp

Với tóc ngắn uốn xoăn cụp như thế này, bạn sẽ tự tin dạo phố hoặc đến văn phòng làm việc mà không phải cầu kỳ tại kiểu. Đây là kiểu tóc ngắn uốn xoăn khá quen thuộc nhưng vô cùng đẹp và thời trang. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những cô nàng dễ thương, có tính cách điệu đà, đáng yêu.

Tóc ngắn uốn xoăn cụp phù hợp với những cô nàng dễ thương, điệu đà - Ảnh: Internet

Tóc ngắn uốn xoăn cả đầu

Bạn đã quá nhàm chán với mái tóc quen thuộc, hãy tạo sự mới lạ và khác biệt bằng kiểu tóc ngắn uốn xoăn cả đầu. Bạn sẽ trở nên thật cá tính và nổi bật ở công sở với kiểu tóc mới lạ, thời thượng này. Đừng ngần ngại thay đổi mình với kiểu tóc đẹp và thời trang như thế này nếu bạn muốn gây ấn tượng với những người xung quanh.

Tóc uốn xoăn cả đầu mang lại sự mới lạ và cá tính - Ảnh: Internet

Đây là kiểu tóc ngắn uốn xoăn được các cô nàng yêu thích nhờ sự cổ điển vốn có. Với kiểu tóc này trông nàng sẽ thật trẻ trung, sang chảnh nhưng không kém phần nữ tính và điệu đà. Đây là kiểu tóc được các nhà tạo mẫu đưa vào bộ sưu tập tóc hot nhất năm 2018.

Tóc ngắn uốn xoăn retro được các cô nàng yêu thích phong cách cổ điển ưa chuộng - Ảnh: Internet

Tóc ngắn uốn xoăn vểnh

Kiểu tóc ngắn uốn xoăn vểnh mang lại cho nàng một vẻ ngoài điệu đà, xinh xắn nhưng không kém phần trẻ trung, sang chảnh. Tuy nhiên kiểu tóc này thường mất khá nhiều thời gian, cũng như tốn công chăm sóc. Vì thế nếu bạn lựa chọn mẫu tóc thời trang này bắt buộc phải là người yêu thích sự tỉ mỉ và chăm chuốt.

Tóc ngắn uốn xoăn vểnh mang lại cho nàng vẻ ngoài điệu đà, xinh xắn nhưng không kém phần sang trọng - Ảnh: Internet

Hãy thay đổi bản thân bằng 1 trong 7 kiểu tóc ngắn uốn xoăn cực kỳ đẹp, chắc chắn bạn sẽ luôn tự tin và nổi bật trước mắt mọi người.