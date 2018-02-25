Top 7 kiểu tóc ngắn uốn xoăn cực đẹp dành riêng cho cô nàng công sở, không biết là phí cả đời

Thời trang 25/02/2018 08:54

Năm 2018, xu hướng tóc ngắn tiếp tục lên ngôi. Đặc biệt, những kiểu tóc ngắn uốn xoăn bồng bềnh, thanh lịch theo phong cách Hàn Quốc dưới đây sẽ giúp cô nàng công sở trông trẻ trung, quyến rũ hơn rất nhiều.

Tóc ngắn uốn xoăn chưa bao giờ hết hot bởi có những biến tấu phù hợp cho từng gương mặt. Những cô nàng có gương mặt dài, mặt tròn hay mặt vuông góc cạnh đều có thể diện kiểu tóc ngắn uốn xoăn ít nhất một lần trong đời. Hãy làm mới bản thân mình bằng kiểu tóc ngắn uốn xoăn cực đẹp dưới đây.

Tóc ngắn uốn xoăn phồng

Những lọn tóc ngắn uốn xoăn phồng tự nhiên giúp cho gương mặt trở nên mềm mại, cân đối và làm nổi bật các đường nét.

Kiểu tóc này là sự lựa chọn thông minh dành cho những cô nàng có gương mặt dài hoặc góc cạnh. Mái tóc uốn xoăn phồng bồng bềnh, quyến rũ giúp gương mặt trở nên đầy đặn, đáng yêu hơn. Các nàng công sở hãy một lần thử kiểu tóc này để tự tin hơn.

Top 7 kiểu tóc ngắn uốn xoăn cực đẹp dành riêng cho cô nàng công sở, không biết là phí cả đời - Ảnh 1

Kiểu tóc ngắn uốn xoăn phồng khiến gương mặt trở nên mềm mại, hài hòa hơn - Ảnh: Internet

Tóc ngắn uốn xoăn đuôi

Nếu yêu thích sự dịu dàng, nữ tình thì hãy thử kiểu tóc ngắn uốn xoăn nhẹ nhàng ở phần đuôi. Kiểu tóc này sẽ giúp nàng thu hút mọi ánh nhìn bởi sự ngọt ngào, nữ tính. Tóc ngắn uốn xoăn đuôi khiến nàng trở nên trẻ trung, tươi tắn mà không kém phần nhẹ nhàng, quyến rũ.

Top 7 kiểu tóc ngắn uốn xoăn cực đẹp dành riêng cho cô nàng công sở, không biết là phí cả đời - Ảnh 2

Nếu nàng yêu thích sự dịu dàng, nữ tình thì hãy thử kiểu tóc ngắn uốn xoăn đuôi - Ảnh: Internet

Tóc ngắn uốn xoăn rối 

Cảm nhận đầu tiên của người đối diện về một cô gái sở hữu mái tóc ngắn uốn xoăn rối là cá tính và thời thượng. Đây là kiểu tóc chưa bao giờ lỗi mốt, được các nàng có tính cách mạnh mẽ yêu thích và lựa chọn.

Với kiểu tóc này, bạn sẽ trông thật trẻ trung và năng động. 

Top 7 kiểu tóc ngắn uốn xoăn cực đẹp dành riêng cho cô nàng công sở, không biết là phí cả đời - Ảnh 3

Tóc ngắn xoăn rối trẻ trung và cá tính - Ảnh: Internet

Tóc ngắn uốn xoăn cụp

Với tóc ngắn uốn xoăn cụp như thế này, bạn sẽ tự tin dạo phố hoặc đến văn phòng làm việc mà không phải cầu kỳ tại kiểu. Đây là kiểu tóc ngắn uốn xoăn khá quen thuộc nhưng vô cùng đẹp và thời trang. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những cô nàng dễ thương, có tính cách điệu đà, đáng yêu.

Top 7 kiểu tóc ngắn uốn xoăn cực đẹp dành riêng cho cô nàng công sở, không biết là phí cả đời - Ảnh 4

Tóc ngắn uốn xoăn cụp phù hợp với những cô nàng dễ thương, điệu đà - Ảnh: Internet

Tóc ngắn uốn xoăn cả đầu

Bạn đã quá nhàm chán với mái tóc quen thuộc, hãy tạo sự mới lạ và khác biệt bằng kiểu tóc ngắn uốn xoăn cả đầu. Bạn sẽ trở nên thật cá tính và nổi bật ở công sở với kiểu tóc mới lạ, thời thượng này. Đừng ngần ngại thay đổi mình với kiểu tóc đẹp và thời trang như thế này nếu bạn muốn gây ấn tượng với những người xung quanh.

Top 7 kiểu tóc ngắn uốn xoăn cực đẹp dành riêng cho cô nàng công sở, không biết là phí cả đời - Ảnh 5

Tóc uốn xoăn cả đầu mang lại sự mới lạ và cá tính - Ảnh: Internet

Tóc ngắn uốn xoăn retro 

Đây là kiểu tóc ngắn uốn xoăn được các cô nàng yêu thích nhờ sự cổ điển vốn có. Với kiểu tóc này trông nàng sẽ thật trẻ trung, sang chảnh nhưng không kém phần nữ tính và điệu đà. Đây là kiểu tóc được các nhà tạo mẫu đưa vào bộ sưu tập tóc hot nhất năm 2018.

Top 7 kiểu tóc ngắn uốn xoăn cực đẹp dành riêng cho cô nàng công sở, không biết là phí cả đời - Ảnh 6

Tóc ngắn uốn xoăn retro được các cô nàng yêu thích phong cách cổ điển ưa chuộng - Ảnh: Internet

Tóc ngắn uốn xoăn vểnh

Kiểu tóc ngắn uốn xoăn vểnh mang lại cho nàng một vẻ ngoài điệu đà, xinh xắn nhưng không kém phần trẻ trung, sang chảnh. Tuy nhiên kiểu tóc này thường mất khá nhiều thời gian, cũng như tốn công chăm sóc. Vì thế nếu bạn lựa chọn mẫu tóc thời trang này bắt buộc phải là người yêu thích sự tỉ mỉ và chăm chuốt.

Top 7 kiểu tóc ngắn uốn xoăn cực đẹp dành riêng cho cô nàng công sở, không biết là phí cả đời - Ảnh 7

Tóc ngắn uốn xoăn vểnh mang lại cho nàng vẻ ngoài điệu đà, xinh xắn nhưng không kém phần sang trọng - Ảnh: Internet

Hãy thay đổi bản thân bằng 1 trong 7 kiểu tóc ngắn uốn xoăn cực kỳ đẹp, chắc chắn bạn sẽ luôn tự tin và nổi bật trước mắt mọi người.

Top 5 kiểu tóc ngắn ngang vai cực sành điệu cho các nàng đón Tết 2018

Top 5 kiểu tóc ngắn ngang vai cực sành điệu cho các nàng đón Tết 2018

Tóc ngắn, đặc biệt là có độ dài ngang vai đang được xem là xu hướng cực hot nhất. Kiểu tóc này vừa ăn gian tuổi vừa đem lại vẻ xinh xắn, đáng yêu cho phụ nữ. Để tỏa sáng hơn, năm 2018 này bạn hãy đổi mới bản thân với mái tóc này.

Xem thêm
Từ khóa:   tóc uốn xoăn Tóc ngắn uốn xoăn vểnh Tóc ngắn uốn xoăn retro kiểu tóc ngắn uốn kiểu tóc ngắn đẹp

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 8 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt