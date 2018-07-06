Top 6 phong cách trang điểm cô dâu 2018 cực xinh đẹp và lộng lẫy

Trang điểm cô dâu phong cách cổ điển được dự đoán là xu hướng được yêu thích

Có thể thấy, kiểu make up cưới với lớp đánh khối đậm đang dần lỗi thời.Trong năm 2018, phong cách trang điểm cô dâu tự nhiên, dịu dàng nhưng hiện đại đang “hot” và được lòng rất nhiều bạn gái. Sau đây là những kiểu make up đang được ưa chuộng.

Thay vì những lớp phấn “dày cộp” đã lỗi thời, phong cách trang điểm cổ điển là cách make up nhẹ nhàng chỉ với một lớp cushion để làm sáng da.

Với kiểu trang điểm này, bạn nên che khuyết điểm cho da và chọn phần nước thay cho các loại phấn nén dạng dày.

Hai bên má sẽ được đánh khối thật nhẹ. Điểm nhấn ở chân mày, môi và mắt. Gam màu cho phong cách cổ điển là nâu đồng, nâu đậm.

Một vài gợi ý hay cho bạn đó là kết hợp giữa phấn mắt màu champagne với chân mày kẻ eyeliner màu nâu sẫm cùng son môi hồng đất, đỏ sậm.

Phong cách cổ điển giúp các quý cô trở nên sang trọng, quý phái theo kiểu “diễm xưa” trong ngày trọng đại của mình

2. Trang điểm cô dâu phong cách nude giản dị, trong suốt

Thay vì những lớp phấn “dày cộp” đã lỗi thời, đây là phong cách make up nhẹ nhàng, thiên về tự nhiên, toát lên vẻ nhẹ nhàng, nữ tính. Nó sẽ giúp bạn lên trông vẻ trong trẻo, tinh khôi tựa như một nữ thần trong lễ cưới rất ấn tượng,

Tuy nhiên, công thức trang điểm tính tế có thể đánh lừa thị giác này bạn có nhược điểm đó là "kén chọn" da mặt.

Nếu muốn trang điểm nude thành công bạn bắt buộc phải lưu ý thật kĩ bước nền và lưu ý :

Bạn phải sở hữu làn da thường, ít khuyết điểm.

Bạn cần chăm sóc da thật kỹ trước ngày cưới và cả trước khi trang điểm .

Bạn nên tập làm quen với tone màu nude khi make up.

Nếu chỉ nhìn lướt qua, nhìn cô dâu giống như đang để mặt mộc -Ảnh: Internet

Phong cách trang điểm nude phù hợp với các bạn gái có gương mặt sắc cạnh, cá tính, mạnh mẽ.

Tạo một kiểu tóc hơi ấn tượng hay trang sức nổi bật lấp lánh để tạo điểm nhấn

Để tạo điểm nhấn và tránh sự nhạt nhẽo, cô dâu cần được tạo một kiểu tóc hơi ấn tượng một chút, trang sức nổi bật lấp lánh như ngọc trai, vương miệng, vòng hoa…

3. Xu hướng trang điểm cô dâu với tone cam quyến rũ

Tone cam ngọt ngào là xu hướng trang điểm ngọt ngào đang lên ngôi. Tone cam là gam màu nóng mang lại kiêu sa, đài cát mang hơi hướng làm đẹp châu Âu. Đặc biệt cam đất là màu được ưa chuộng khi make up.

Với sắc cam từ màu mắt đến màu môi và nhấn nhá ở bước đánh khối và đánh màu mắt nhẹ nhàng kết hợp hài hòa giữa đôi mắt và gò má sẽ tăng thêm phần nổi bật của cô dâu.

Không chỉ thích hợp với những nàng có làn da trắng sáng, tone cam cũng phù hợp với nàng da ngăm. Nàng chỉ cần lưu ý dùng màu tone trầm hơn một chút là được.

Sắc cam kết hợp hài hòa tăng thêm phần nổi bật của cô dâu

Kiểu make up này phù hợp với kiểu bới tóc cô dâu gọn gàng cùng với phụ kiện đơn giản. Cô dâu sẽ thêm phần sang trọng, tinh tế với một chiếc vương miệng pha lê lấp lánh đấy nhé!

Tone cam ngọt ngào mang lại kiêu sa, đài cát mang hơi hướng làm đẹp châu Âu

4. Trang điểm cô dâu theo kiểu Tây

Không thể thiếu kiểu trang điểm này trong bộ sưu tập Phong cách trang điểm cô dâu 2018;

Trang điểm kiểu Tây chú trọng đến sự sắc nét, cầu kỳ và đằm thắm

Phong cách này có đặc trưng chính là:

Màu mắt đánh nhẹ nhàng với gam trầm.

Hai bên má đánh má để làm rõ xương quai hàm hai bên.

Đôi môi là điểm nhấn tạo ấn tượng khi giao tiếp. Để nổi bật trong mọi shot ảnh và góc nhìn hơn bạn nên chọn màu son đậm như đỏ rượu, màu mận đỏ…

5. Kiểu trang điểm cô dâu theo gam màu trầm

Việc sử dụng gam màu trầm là một trong những lựa chọn được nhiều cô dâu ưa chuộng trong thời gian sắp tới.

Gam màu trầm khá đậm nên sẽ tạo nên vẻ thời thượng và pha một chút kiêu sa

Lớp nền trang điểm không quá sáng sẽ giúp da khỏe khoắn và căng mọng hơn. Những gam màu ấm nóng như hồng san hô hay đỏ rượu vang rất được chuộng khi trang điểm cho từ màu mắt, môi, má.

Phong cách này phù hợp với nàng dâu có màu da vàng, ngăm hoặc có nhiều khuyết điểm lớn như mụn, tàn nhang, nổi mẩn đỏ…

6. Trang điểm cô dâu “Bông Tuyết”

Trang điểm cô dâu “Bông Tuyết” là kiểu make-up đang rất thịnh hành ở xứ kim chi

Với phong cách trang điểm này, phần trang điểm mắt sẽ là điểm nhấn và có hơi hướng giống những bông hoa tuyết trước khi tan vừa nhẹ nhàng mà lại có chút cá tính. Tại phần mí mắt dưới sẽ được nhũ sáng hoặc phần mí mắt trên có màu sặc sỡ để tạo hiệu ứng đôi mắt trông long lanh.

Theo từng khuôn mặt và phong cách mà bạn gái sẽ có sự lựa chọn phù hợp để xinh đẹp nhất trong ngày trọng đại của cuộc đời mình. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng 6 phong cách trang điểm cô dâu 2018 vừa cập nhật trên sẽ là gợi ý giúp ngày đặc biệt ấy của bạn trở nên thật hoàn hảo.

Chúc nàng luôn xinh đẹp và hạnh phúc!