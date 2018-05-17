Top 6 mẫu giày cao gót hè 2018 bạn không nên bỏ qua

Giày nhựa trong là mẫu giày cao gót hè 2018 đầu tiên cần nhắc đến. Chất liệu nhựa đang là xu hướng hiện nay. Hàng loạt mẫu thiết kế từ túi xách cho đến giày dép trong nửa đầu năm 2018 đều được làm từ chất liệu nhựa trong.

Giày cao gót trong suốt là style đang lên ngôi cho ngày hè

Đây cũng là chất liệu vô cùng tiện lợi và đặc biệt phù hợp với giày sandal. Mẫu giày nhựa trong suốt sẽ giúp khoe trọn đôi chân xinh xắn của nàng.

Xu hướng giày cao gót buộc dây cổ chân đang được dành nhiều ưu ái, dự kiến đây cũng sẽ là xu hướng giày cao gót cho mùa hè này.

Giày cao gót buộc dây -Ảnh: Internet

Đây là mẫu giày sẽ mang đến một nét quyến rũ rất riêng với những chi tiết dây buộc đối xứng những đôi. Bên cạnh đó nó còn phù hợp cho mọi lứa tuổi và rất dễ kết hợp với trang phục trong cả lúc đi chơi, đi làm.

3. Giày cao gót hở mũi

Giày cao gót hở mũi là item không còn quá xa lạ với các tín đồ thời trang nói chung và đặc biệt là với những fan cuồng giày cao gót.

Giày cao gót hở mang đến phong cách nhã nhặn, dịu dàng, thanh thoát và rất cao sang cho người đeo.. Đây là lựa chọn chuẩn xác cho nàng có chiều cao khiêm tốt có thể ăn gian chiều cao và có dáng vóc cao ráo hơn.

Giày cao gót hở mũi -Ảnh: Internet

Đặc biệt, trong ngày hè oi bức, giày cao gót hở mũi lại càng lên ngôi và rất chiếm được cảm tình vì mát mẻ và thoáng mát.

Một điểm cộng nữa của mẫu giày này đó là giúp các cô nàng có thể khoe ra được đôi bàn chân trắng trẻo, thon gọn và rất dễ phối đồ.

4. Giày cao gót đế vuông

Giày cao gót đế vuông đậm chất thời trang mà lại thoải mái, tiện lợi -Ảnh: Internet

2018 được dự đoán là năm của phong cách thời trang thoải mái. Những đôi giày cao gót đế vuông là mẫu giày cao gót nữ mùa hè đang rất lên ngôi. Mẫu giày này đậm chất thời trang mà rất tiện lợi. Chị em sẽ có thể thoải mái dạo phố, đi bộ.

5. Giày cao gót mũi nhọn So Kate

Mẫu giày cao gót mũi nhọn So Kate được ra đời dựa trên ý tưởng của ông Vua Giày đế đỏ Chistian Louboutin. Thiết kế tinh xảo của mẫu giày này là tuyệt tác có khả năng chinh phục bất cứ ai lần đầu chạm mặt nó.

Giày cao gót mũi nhọn So Kate có thiết kế tinh xảo -Ảnh: Internet

“Đẳng cấp” tạo nên sức hút lớn của mẫu giày này. Giày cao gót mũi nhọn So Kate là mẫu giày cao gót nhọn, thanh mảnh đúng chuẩn “basic” rất dễ phối đồ. Khi diện đầm dạ tiệc mix với mẫu giày này trông rất lộng lẫy, phối với quần jean sẽ mang đến nét khỏe khoắn.

Giày So Kate đẳng cấp, dễ phối đồ -Ảnh: Internet

6. Giày cao gót màu trơn cổ điển

Giày cao gót màu trơn là mẫu giày cổ điển nhưng luôn giữ được sức quyến rũ trong mắt chị em phụ nữ. Những đôi giày cao gót màu đen, trắng hay màu nude chưa bao giờ là thừa và luôn luôn cần thiết trong bộ sưu tập thời trang của các nàng cả.

Giày cao gót màu trơn cổ điển -Ảnh: Internet

Bạn có thể chọn giày có độ cao khoảng từ 7cm đến 10cm giúp tôn dáng và chiều cao. Sẽ đẹp hơn khi mặc với set đồ đóng thùng hoặc một chiếc đầm liền. Còn với những bạn gái có chiều cao tương đối thì nên chọn đôi giày từ 3-5 cm.

Những chia sẻ trên chắc hẳn đã giúp nàng có thể hình dung rõ nét hơn những mẫu giày hợp với xu hướng cho hè này. Các mẫu giày cao gót hè 2018 mang tới tủ đồ của nàng những thiết kế thời trang, độc đáo.

Hy vọng những gợi ý này sẽ giúp nàng lựa chọn được những đôi giày phù hợp và tự tin xuống phố nhé!