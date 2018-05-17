Top 6 mẫu giày cao gót hè 2018 bạn không nên bỏ qua

Thời trang 17/05/2018 10:02

Bạn đang phân vân không biết hè này nên chọn kiểu giày cao nào là hợp với xu hướng thời trang? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn điểm mặt giày cao gót cho mùa hè thật xinh xắn, cuốn hút và giúp phái đẹp tôn dáng. Cùng tham khảo để có được lựa chọn phù hợp nhất nhé!

1. Giày nhựa trong

Top 6 mẫu giày cao gót hè 2018 bạn không nên bỏ qua - Ảnh 1

Giày cao gót trong suốt là style đang lên ngôi cho ngày hè

-Ảnh: Internet

Giày nhựa trong là mẫu giày cao gót hè 2018 đầu tiên cần nhắc đến. Chất liệu nhựa đang là xu hướng hiện nay. Hàng loạt mẫu thiết kế từ túi xách cho đến giày dép trong nửa đầu năm 2018 đều được làm từ chất liệu nhựa trong.

Top 6 mẫu giày cao gót hè 2018 bạn không nên bỏ qua - Ảnh 2
Giày cao gót nhựa trong giúp bạn khoe đôi chân xinh xắn -Ảnh: Internet

Đây cũng là chất liệu vô cùng tiện lợi và đặc biệt phù hợp với giày sandal. Mẫu giày nhựa trong suốt sẽ giúp khoe trọn đôi chân xinh xắn của nàng.

2. Giày cao gót buộc dây cổ chân

Top 6 mẫu giày cao gót hè 2018 bạn không nên bỏ qua - Ảnh 3

Giày cao gót buộc dây cổ chân là xu hướng cho mùa hè này -Ảnh: Internet

Xu hướng giày cao gót buộc dây cổ chân đang được dành nhiều ưu ái, dự kiến đây cũng sẽ là xu hướng giày cao gót cho mùa hè này.

Top 6 mẫu giày cao gót hè 2018 bạn không nên bỏ qua - Ảnh 4
Giày cao gót buộc dây -Ảnh: Internet

Đây là mẫu giày sẽ mang đến một nét quyến rũ rất riêng với những chi tiết dây buộc đối xứng những đôi. Bên cạnh đó nó còn phù hợp cho mọi lứa tuổi và rất dễ kết hợp với trang phục trong cả lúc đi chơi, đi làm.

3. Giày cao gót hở mũi

Giày cao gót hở mũi là item không còn quá xa lạ với các tín đồ thời trang nói chung và đặc biệt là với những fan cuồng giày cao gót.

Giày cao gót hở mang đến phong cách nhã nhặn, dịu dàng, thanh thoát và rất cao sang cho người đeo.. Đây là lựa chọn chuẩn xác cho nàng có chiều cao khiêm tốt có thể ăn gian chiều cao và có dáng vóc cao ráo hơn.

Top 6 mẫu giày cao gót hè 2018 bạn không nên bỏ qua - Ảnh 5
Giày cao gót hở mũi -Ảnh: Internet
  1. Đặc biệt, trong ngày hè oi bức, giày cao gót hở mũi lại càng lên ngôi và rất chiếm được cảm tình vì mát mẻ và thoáng mát.

Một điểm cộng nữa của mẫu giày này đó là giúp các cô nàng có thể khoe ra được đôi bàn chân trắng trẻo, thon gọn và rất dễ phối đồ.

4. Giày cao gót đế vuông

Top 6 mẫu giày cao gót hè 2018 bạn không nên bỏ qua - Ảnh 6
Giày cao gót đế vuông đậm chất thời trang mà lại thoải mái, tiện lợi -Ảnh: Internet

2018 được dự đoán là năm của phong cách thời trang thoải mái. Những đôi giày cao gót đế vuông là mẫu giày cao gót nữ mùa hè đang rất lên ngôi. Mẫu giày này đậm chất thời trang mà rất tiện lợi. Chị em sẽ có thể thoải mái dạo phố, đi bộ.

5. Giày cao gót mũi nhọn So Kate

Mẫu giày cao gót mũi nhọn So Kate được ra đời dựa trên ý tưởng của ông Vua Giày đế đỏ Chistian Louboutin. Thiết kế tinh xảo của mẫu giày này là tuyệt tác có khả năng chinh phục bất cứ ai lần đầu chạm mặt nó.

Top 6 mẫu giày cao gót hè 2018 bạn không nên bỏ qua - Ảnh 7
Giày cao gót mũi nhọn So Kate có thiết kế tinh xảo -Ảnh: Internet

“Đẳng cấp” tạo nên sức hút lớn của mẫu giày này. Giày cao gót mũi nhọn So Kate là mẫu giày cao gót nhọn, thanh mảnh đúng chuẩn “basic” rất dễ phối đồ. Khi diện đầm dạ tiệc mix với mẫu giày này trông rất lộng lẫy, phối với quần jean sẽ mang đến nét khỏe khoắn.

Top 6 mẫu giày cao gót hè 2018 bạn không nên bỏ qua - Ảnh 8
Giày So Kate đẳng cấp, dễ phối đồ -Ảnh: Internet

6. Giày cao gót màu trơn cổ điển

Giày cao gót màu trơn là mẫu giày cổ điển nhưng luôn giữ được sức quyến rũ trong mắt chị em phụ nữ. Những đôi giày cao gót màu đen, trắng hay màu nude chưa bao giờ là thừa và luôn luôn cần thiết trong bộ sưu tập thời trang của các nàng cả.

Top 6 mẫu giày cao gót hè 2018 bạn không nên bỏ qua - Ảnh 9
Giày cao gót màu trơn cổ điển -Ảnh: Internet

Bạn có thể chọn giày có độ cao khoảng từ 7cm đến 10cm giúp tôn dáng và chiều cao. Sẽ đẹp hơn khi mặc với set đồ đóng thùng hoặc một chiếc đầm liền. Còn với những bạn gái có chiều cao tương đối thì nên chọn đôi giày từ 3-5 cm.

Những chia sẻ trên chắc hẳn đã giúp nàng có thể  hình dung rõ nét hơn những mẫu giày hợp với xu hướng cho  hè này. Các mẫu giày cao gót hè 2018 mang tới tủ đồ của nàng những thiết kế thời trang, độc đáo.

Hy vọng những gợi ý này sẽ giúp nàng lựa chọn được những đôi giày phù hợp và tự tin xuống phố nhé!

Đây là những cảm giác mà bạn gái phải chịu khi đi trên đôi giày cao gót

Đây là những cảm giác mà bạn gái phải chịu khi đi trên đôi giày cao gót

Đi giày cao gót đẹp, quyến rũ là thế nhưng người đi lại phải chịu điều này mà ít người biết đến.

Xem thêm
Từ khóa:   giày cao gót giày cao gót mùa hè mùa hè

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt