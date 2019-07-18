Thời trang nam 2019: Chọn thật chuẩn, mặc thật đẹp và phong cách

Trong môi trường công sở, mỗi ngày phải dành ra ít nhất là 8 tiếng làm việc tại văn phòng và phải gặp gỡ nhiều người, những thiết kế thời trang nam cần thật lịch sự, gọn gàng. Nắm được xu hướng thời trang nam là chìa khóa để vừa giúp cánh mày râu tôn lên diện mạo vừa thể hiện được đẳng cấp và sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp.

Sẽ là một sai lầm lớn nếu bạn cho rằng “đi làm mặc gì cũng được”. Sự thật là đi đôi với tài năng là vẻ ngoài phải thật lịch sự, chỉn chu.

Bạn đừng bỏ qua những item sau:

Với bộ vest sang trọng, chỉn chu sẽ giúp tăng vẻ đĩnh đạc, khí chất… cho người đàn ông. Do đó, đàn ông được cho là đẹp nhất khi họ mặc vest. Bạn nên ưu tiên chọn những bộ áo vest với hai màu truyền thống là màu đen hoặc xám để dễ dàng phối chúng với những loại trang phục khác.

Vest nam đẹp vừa giúp tôn nên diện mạo cho nam giới công sở vừa thể hiện được đẳng cấp và sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp

Những thiết kế thời trang nam cao cấp thương hiệu nước ngoài nổi tiếng rất được ưa chuộng hiện nay như Hugo Boss, Savile Row, Brook Brothers… Hoặc có thể chọn những thương hiệu phù hợp với túi tiền của tầng lớp tầm trung như Zara, Veneto, Adam Store…

Áo sơ mi nam công sở

Cũng giống như phụ nữ không thể thiếu son thì đàn ông nhất định cũng không thể thiếu áo sơ mi hàng hiệu. So với áo thun body hay T-shirt, áo sơ mi được mặc nhiều hơn. Trong tủ quần áo của phái mạnh cần có vài ba chiếc áo sơ mi. Ưu điểm của áo sơ mi đó là rất dễ kết hợp với các loại trang phục và cực kỳ tôn dáng, lịch sự.

Ưu điểm của áo sơ mi đó là rất dễ kết hợp với các loại trang phục và cực kỳ tôn dáng, lịch sự

Có rất nhiều hãng nổi tiếng với đa dạng kiểu dáng và màu sắc như An Phước, Nhà Bè, Việt Tiến, áo sơ mi hàn quốc… Hoặc nếu có điều kiện bạn có thể lựa chọn những thương hiệu nước ngoài khác.

Quần kaki

So với những loại quần khác, quần kaki được cánh đàn ông văn phòng ưu tiên lựa chọn. Tuy khá kén người mặc nhưng quần tây sẽ mang đến phong cách lịch lãm, trông lịch sự và đứng đắn hơn.

Tuy khá kén người mặc nhưng quần tây sẽ mang đến phong cách lịch lãm, trông lịch sự và đứng đắn hơn

Mặc dù giúp bạn trông năng động và khỏe khoắn nhưng chiếc quần jean lại khiến bạn khá nóng. Quần kaki là lựa chọn sẽ không khiến bạn gặp phải những rắc rối trên.

Một điểm cộng nữa của chiếc quần kaki đó là có thể giúp bạn linh hoạt sáng tạo gu thời trang công sở. Phối hợp cùng với áo sơ mi hoặc vest đều rất phong cách. Có khá đa dạng màu sắc quần kaki để bạn lựa chọn như đen, kem, nâu, xanh đen, xám…

Ngoài quần, áo bạn cũng cần lưu ý đến những phụ kiện như giày tây, thắt lưng, ví da,… để hoàn thiện vẻ đẹp và lịch lãm của toàn bộ set đồ.

Thời trang nam mùa hè

Đối với đàn ông, thời trang cần nhất là sự thoải mái và tiện dụng trong mọi hoàn cảnh. Hiện nay, quần áo thời trang nam đang tăng với phong cách tối giản, có tính ứng dụng cao, mang đến sự thoải mái, trẻ trung.

Sau đây là những item “hot” chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng về độ thoải mái lẫn thời thượng cho mùa hè này:

Áo sơ mi họa tiết tropical (áo Hawaii)

Áo sơ mi họa tiết tropical mang đến cho nam giới phong cách trẻ trung, năng động, cá tính

Đây được xem là áo thời trang nam đặc trưng của mùa hè. Với họa tiết là những hình in chim cò, hoa lá, lượn sóng… mang đến cho nam giới phong cách trẻ trung, năng động, cá tính. Chất liệu mỏng, nhẹ như linen, cotton, cupro… giúp người mặc cảm giác thoải mái khi sinh hoạt kể cả trong những ngày thời tiết nóng bức.

Quần short

Vào mùa hè, phái mạnh nên “tranh thủ” diện item này. Nên chọn những chiếc quần short kaki dáng suông để vừa thoải mái, vừa dễ phối đồ hơn. Quần có màu cơ bản như màu ghi, trắng, đen sẽ giúp bạn dễ dàng mix với nhiều loại áo khác nhau như sơ mi, áo phông, polo…

Nên chọn những chiếc quần short kaki dáng suông để vừa thoải mái, vừa dễ phối đồ hơn

Để trang phục trông năng động và bắt mắt hơn, bạn có thể chọn những chiếc quần có màu sắc tươi sáng. Đừng bỏ qua những chiếc quần có họa tiết đặc sắc để trông thật cá tính và nổi bật. Nếu muốn tổng thể trông không bị rườm thì bạn cần lưu ý chỉ nên mặc chúng với những chiếc áo trơn màu đơn giản.

Áo thun basic

Áo thun basic dễ mặc, có thể thoải mái kết hợp với đa dạng trang phục. Đây là item được yêu thích và lựa chọn quanh năm. Trong thời tiết mùa hè nóng bức, những chiếc áo thun cotton đặc biệt được xem là lựa chọn số một.

Áo thun basic dễ mặc, có thể thoải mái kết hợp với đa dạng trang phục

Những chiếc áo dáng suông thích hợp để mặc một mình. Bạn có thể chọn dáng fit để kết hợp với áo khoác bên ngoài. Khi phối áo thun với áo khoác sẽ mang lại nhiều phong cách khác nhau. Bên cạnh đó, bạn đừng bỏ qua những chiếc form oversized để sở hữu vẻ năng động, trẻ trung như phong cách trai Hàn.

Quần jeans straight-fit

Quần jeans là item không thể thiếu khi bạn muốn tạo dựng phong cách thời trang mùa hè. Những chiếc quần skinny bó sát không là lựa chọn phù hợp cho mùa Hè nóng nực. Thay vào đó, bạn nên ưu tiên cho những chiếc quần phom straight-fit hoặc slim-fit có phom dáng đẹp, trẻ trung.

Nên ưu tiên cho những chiếc quần phom straight-fit hoặc slim-fit có phom dáng đẹp, trẻ trung

Về chất liệu, nên tránh những chiếc quần quá dày như raw denim. Những kiểu quần có pha cotton có khả năng co giãn sẽ giúp bạn dễ dàng hơn khi vận động suốt cả ngày.

Áo khoác jeans

Với độ tiện dụng cao, Áo khoác jeans được xem là một lựa chọn phổ biến của mọi người. Ưu điểm lớn của Items này vừa giúp che chắn tốt cái nắng hè vừa có độ dày vừa phải, không quá dày như những chiếc áo Thu - Đông.

Áo khoác jeans vừa giúp che chắn tốt cái nắng hè vừa có độ dày vừa phải, không quá dày như những chiếc áo Thu - Đông

Bên cạnh mẫu áo khoác jeans trơn truyền thống, có nhiều lựa chọn cho bạn như áo có thêm hình in, slogan hay jeans rách cá tính.

Thời trang nam mùa đông

Hiện nay, với mong muốn bắt kịp với xu hướng phát triển chung của “làng mốt”, thời trang thu đông cho nam đã có những cách tân đáng kể cả về kiểu dáng lẫn mẫu mã. Sẽ không quá khó để có thể lựa chọn được những “set đồ” hoàn hảo với cách phối đồ tinh tế để “làm mới” mình và giữ ấm cơ thể khi mùa đông tới.

Có nhiều xu hướng thời trang thú vị để nam giới lựa chọn trong mùa đông. Trong đó, sự kết hợp giữa áo khoác gió và bộ nỉ là lựa chọn thú vị bạn không nên bỏ qua.

Mẫu áo gió 2 lớp mang đến nét khỏe khoắn, đậm chất thể thao và đường phố là lựa chọn đáng tham khảo. Ưu điểm của áo khoác gió là có thể giữ ấm cho cơ thể và rất phong cách.

Mẫu áo gió 2 lớp mang đến nét khỏe khoắn, đậm chất thể thao và đường phố là lựa chọn đáng tham khảo

Nên chọn những áo có gam màu nam tính như tím than, xanh rêu... để phối hợp cho nhiều phong cách khác nhau. Để trông cuốn hút và sành điệu hơn, bạn có thể phối cùng quần bò và giày thể thao.

Áo thun dài tay

Những chiếc áo thun nam dài tay dáng slimfit đơn giản nhưng mà chẳng hề đơn điệu. Trong tiết trời se lạnh mùa thu, đây được xem là lựa chọn hàng đầu cho bạn nam. Nhằm mang đến sự thoải mái cho người mặc, các sản phẩm này thường có chất liệu chính là cotton lạnh hoặc cotton pha.

Những chiếc áo thun nam dài tay dáng slimfit đơn giản nhưng mà chẳng hề đơn điệu

Để sành điệu hơn khi xuống phố hay đi dạo cùng nàng, có thể mix cùng với quần thun chất liệu nỉ và giày thể thao.

Với những chàng trai yêu thích sự tối giản thì đừng bỏ qua set đồ gồm áo thun kết hợp với quần jeans.

Bộ nỉ thể thao

Bộ nỉ thể thao năng động và thoải mái là lựa chọn được yêu thích để mặc hoặc kết hợp đồ

Trong tiết trời mùa đông giá lạnh, bộ nỉ thể thao là lựa chọn được yêu thích để mặc hoặc kết hợp đồ. Với trang phục năng động và thoải mái này, bạn có thể mặc để vận động tập luyện thể thao ngoài trời hay trong những dịp đi chơi…

Cập nhật xu hướng phong cách thời trang nam phù hợp với từng môi trường và thời tiết khác nhau là chiều khóa để thể hiện cá tính riêng, hy vọng sẽ giúp bạn cuốn hút hơn, dễ dàng tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh.