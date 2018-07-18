“Sốt bần bật” với 4 kiểu tóc rẽ ngôi giữa Hàn Quốc đẹp cho nữ 2018

Thời trang 18/07/2018 09:37

Tóc rẽ ngôi giữa Hàn Quốc đang là xu hướng được giới trẻ yêu thích 2018. Kiểu tóc này hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn một diện mạo dịu dàng, nữ tính cùng vẻ tươi sáng đến hút hồn. Với gợi ý các kiểu tóc rẽ ngôi giữa Hàn Quốc đẹp cho nữ sắp được chia sẻ sau, nàng có thể dễ dàng lựa chọn được một style tóc nữ đẹp, thời trang, vô cùng ấn tượng khiến các chàng đắm say ngay từ cái nhìn lần đầu tiên.

“Sốt bần bật” với 4 kiểu tóc rẽ ngôi giữa Hàn Quốc đẹp cho nữ 2018 - Ảnh 1

Tóc rẽ ngôi Hàn Quốc là "trào lưu" tóc hot nhất hiện nay

Kiểu tóc rẽ ngôi được các mỹ nhân xứ Hàn vô cùng ưa chuộng. Có thể kể đến những quý cô sở hữu khuôn mặt trái xoan hoàn hảo được đánh giá cao nhất về nhan sắc như Goo Hara, Taeyeon, Kahi… đều đang rẽ ngôi giữa kết hợp với các dạng tóc vô cùng đa dạng.

“Sốt bần bật” với 4 kiểu tóc rẽ ngôi giữa Hàn Quốc đẹp cho nữ 2018 - Ảnh 2

Taeyeon cuốn hút với kiểu tóc dài xoăn nhẹ nhàng, cực kì thu hút

Sự chú ý sẽ tập trung vào gương mặt nhiều hơn khi bạn chải tóc sang hai bên để chia khuôn mặt thành hai phần đều đặn.

“Sốt bần bật” với 4 kiểu tóc rẽ ngôi giữa Hàn Quốc đẹp cho nữ 2018 - Ảnh 3
Tóc rẽ ngôi giữa phù hợp với bạn nữ có khuôn mặt đầy đặn, cân đối

Tuy nhiên, hãy cân nhắc thật kỹ nếu bạn đang sở hữu khuôn mặt chưa cân đối, hoặc quá góc cạnh, quá tròn… Có thể mọi khuyết điểm này sẽ bị phơi bày đấy!

“Sốt bần bật” với 4 kiểu tóc rẽ ngôi giữa Hàn Quốc đẹp cho nữ 2018 - Ảnh 4

Tóc rẽ ngôi hàn quốc trẻ trung rạng rỡ mang đến cho bạn một

sức hút hấp dẫn thật đặc biệt

Còn nếu bạn may mắn sở hữu một khuôn mặt trái xoan thì còn chần chừ gì mà không thử nghiệm kiểu tóc này nhỉ? Bạn lo sợ rằng mình sẽ già trước tuổi mất thôi? Đừng lo lắng, hãy thử tham khảo 4 kiểu tóc rẽ ngôi giữa Hàn Quốc đẹp cho nữ xem nhé!

 1. Tóc ngắn kết hợp với tóc mái rẽ ngôi giữa

Kiểu tóc ngắn rẽ ngôi giữa là sự lựa chọn hoàn hảo cho những quý cô có khuôn mặt đầy đặn và cân đối. Nét đẹp vừa nhẹ nhàng, thanh tú mà lại vô cùng cá tính sẽ được thể hiện rõ nét nhất.

“Sốt bần bật” với 4 kiểu tóc rẽ ngôi giữa Hàn Quốc đẹp cho nữ 2018 - Ảnh 5

Song Hye Kyo – “Huệ Duệ Mặt Trời” cực kỳ dễ thương, thu hút với kiểu tóc ngắn

cúp phồng kết hợp mái rẽ ngôi giữa 

Nói đến “mốt”  tóc ngắn cup phồng kết hợp với mái rẽ ngôi giữa không thể không nhắc đến cô nàng Song Hye Kyo – “Huệ Duệ Mặt Trời”. Kiểu tóc này đã khiến giới trẻ phát cuồng vì độ dễ thương, cực kỳ thu hút.

Nét trẻ trung năng động mà kiểu tóc bob mang lại đang khiến nhiều bạn gái vô cùng thích thú. Thật là quá tuyệt khi kết hợp mái tóc bob với rẽ ngôi giữa phải không nào?

2. Tóc thẳng dài kết hợp với mái rẽ ngôi giữa

“Sốt bần bật” với 4 kiểu tóc rẽ ngôi giữa Hàn Quốc đẹp cho nữ 2018 - Ảnh 6

Tóc thẳng dài kết hợp với mái rẽ ngôi giữa ngọt ngào, đầy quyến rũ

Chỉ có thể gói gọn trong 2 từ mong manh và hấp dẫn khi muốn miêu tả cho kiểu tóc này.Bên cạnh đó, tóc thẳng dài kết hợp với mái rẽ ngôi giữa còn là kiểu tóc mang đến cho bạn vẻ chững chạc, ngọt ngào mà đầy quyến rũ đấy!

“Sốt bần bật” với 4 kiểu tóc rẽ ngôi giữa Hàn Quốc đẹp cho nữ 2018 - Ảnh 7

Tóc thẳng dài kết hợp với mái rẽ ngôi giữa thu hút

3. Tóc ngắn xoăn nhẹ kết hợp với mái rẽ ngôi giữa

“Sốt bần bật” với 4 kiểu tóc rẽ ngôi giữa Hàn Quốc đẹp cho nữ 2018 - Ảnh 8
Kiểu tóc ngắn uốn xoăn phồng khiến bạn gái trông thật quyến rũ, dịu dàng, nữ tính. 

Bạn cảm thấy khó khăn khi muốn mái tóc ngắn ngang vai định hình và vào nếp một cách gọn gàng.

Vậy sao không thử “biến tấu” cho mái tóc ngắn rẽ ngôi giữa với nhiều kiểu khác nhau như tóc ngắn xoăn nhẹ nhàng phần đuôi kết hợp rẽ ngôi giữa.

“Sốt bần bật” với 4 kiểu tóc rẽ ngôi giữa Hàn Quốc đẹp cho nữ 2018 - Ảnh 9
Kiểu tóc ngắn xoăn rẽ ngôi giữa đầy cá tính, trẻ trung và phong cách

Mái tóc này sẽ giúp bạn sành điệu, thời thượng hơn mà cũng thật nữ tính.

“Sốt bần bật” với 4 kiểu tóc rẽ ngôi giữa Hàn Quốc đẹp cho nữ 2018 - Ảnh 10

Tóc ngắn xoăn nhẹ kết hợp với mái rẽ ngôi giữa sành điệu và thời thượng

4. Tóc dài xoăn sóng kết hợp với mái rẽ ngôi giữa

Nếu bạn là cô nàng trung thành với mái tóc dài thì đừng bỏ qua kiểu tóc này nhé!

“Sốt bần bật” với 4 kiểu tóc rẽ ngôi giữa Hàn Quốc đẹp cho nữ 2018 - Ảnh 11

Tóc dài xoăn sóng kết hợp với mái rẽ ngôi giữa thời thượng

Bạn không cần cắt tỉa mà chỉ cần uốn xoăn sóng nhẹ nhàng đơn giản là đã có ngay một kiểu tóc thời thượng rồi. 

“Sốt bần bật” với 4 kiểu tóc rẽ ngôi giữa Hàn Quốc đẹp cho nữ 2018 - Ảnh 12

Tóc dài xoăn sóng kết hợp với mái rẽ ngôi trẻ trung, nhưng không kém phần

quyến rũ, nữ tính

Vậy là nàng có thể yên tâm bảo tồn nguyên vẹn độ dài của mái tóc mà còn thật trẻ trung, nhưng không kém phần quyến rũ, nữ tính. Thật là sự lựa chọn tuyệt vời vẹn cả đôi đường phải không nào!

“Sốt bần bật” với 4 kiểu tóc rẽ ngôi giữa Hàn Quốc đẹp cho nữ 2018 - Ảnh 13
Phần mái rẽ ngôi giữa rất hợp thời trang

Kiểu tóc rẽ ngôi giữa giúp mọi hình dáng khuôn mặt nữ tính dịu dàng hơn. Chỉ cần khéo léo kết hợp trang điểm phù hợp là bạn có thể thanh lịch sang trọng hay nhẹ nhàng để dạo phố.

Chúc bạn thành công & lựa chọn cho mình được kiểu tóc phù hợp với những kiểu tóc rẽ ngôi giữa Hàn Quốc đẹp cho nữ đã được chia sẻ trên đây nhé!

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