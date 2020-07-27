Sở hữu bắp chân to mặc gì cho đẹp và quyến rũ?

Tuy nhiên nếu bạn biết cách lựa đồ cũng như phối đồ phù hợp thì sẽ giúp che giấu các khuyết điểm của mình một cách hoàn hảo. Bạn sẽ xinh đẹp và thu hút ánh nhìn của mọi người hơn đấy!

Bắp chân to mặc gì cho đẹp là câu hỏi được nhiều chị em không may mắn được sở hữu đôi chân thon thả. Có bắp chân “cột đình” là điều các cô gái không hề mong muốn. Một bắp chân to không chỉ khiến chị em cảm thấy nặng nề mà phần chân ngắn đi kèm còn khiến đôi chân trông càng mất cân đối.

Váy maxi

Nếu bạn là một bánh bèo thực thụ, luôn thích những chiếc váy xòe dịu dàng nữ tính, kèm theo đó là việc sở hữu đôi bắp chân "quá khổ" thì váy maxi chính là cách giúp bạn khắc phục khuyết điểm bắp chân to tốt nhất. Nên nhớ bạn không bao giờ phù hợp với những kiểu váy ngắn ôm sát đâu nhé!

Váy maxi chính là cách giúp bạn khắc phục khuyết điểm bắp chân to tốt nhất

+ Dáng váy xòe chữ A cổ điển

Ngoài váy maxi chị em cũng có thể lựa chọn thêm các kiểu dáng váy khác, đặc biệt là những cô nàng bánh bèo.

Những dáng váy xòe chữ A sẽ trở thành "trợ thủ đắc lực" cho các chị em sở hữu đôi chân to hoặc bắp chân to. Ngoài ra, nó còn giúp cho chị em nữ tính và dịu dàng hơn. Bạn nên chú ý đến độ dài của váy để che phần bắp chân to của mình.

Những dáng váy xòe chữ A sẽ trở thành "trợ thủ đắc lực" cho các chị em sở hữu đôi chân to hoặc bắp chân to

+ Váy có điểm nhấn

Thay vì đổ dồn ánh mắt của người đối diện về đôi bắp chân không được thon thả thì bạn có thể khéo léo, thông minh hơn trong việc chọn trang phục làm sao để hướng ánh mắt của mọi người vào những điểm nhấn khác.

Những chiếc váy có hoạ tiết hoặc phụ kiện sẽ tạo điểm nhấn riêng cho bạn

Một gợi ý đến từ những chiếc váy có hoạ tiết hoặc phụ kiện sẽ tạo điểm nhấn riêng cho bạn. Nữ giới có thể lựa những kiểu váy khoét cổ, hở vai hoặc có thắt eo. Với kiểu váy này không chỉ giúp chị em chúng mình che được khuyết điểm mà còn giúp bạn trông quyến rũ, điệu đà và nữ tính hơn nữa đấy.

2. Người có bắp chân to nên mặc quần gì giúp che khuyết điểm, tôn dáng nhất?

+ Quần ống suông

Những chiếc quần dáng suông, ống đứng chính là gợi ý tuyệt vời cho cô nàng có bắp chân to. Hãy "vứt" ngay khỏi tủ đồ của mình những chiếc quần bó sát và có độ bóng nhé! Thay vào đó, bạn hãy sắm cho mình vài chiếc quần ống suông với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau để thay đổi thường xuyên.

Quần ống suông

+ Quần culottes

Quần culottes được xem là một lựa chọn "an toàn" trong danh sách các kiểu quần dành cho người các chị em có phần chân và bắp chân to. Chúng đang là mốt của phụ nữ hiện đại nên khi mặc vào sẽ giúp chị em không những che khuyết điểm hiệu quả mà còn rất hợp thời trang. Thêm một ưu điểm khi sở hữu quần culottes chính là nó rất rộng, bạn có thể thoải mái trong những hoạt động hằng ngày mà vẫn đảm bảo được tính thời trang.

Quần culottes

+ Các loại quần jogger

Đây thực sự là một sự lựa chọn an toàn để che giấu nỗi khổ sở của các chị em có bắp chân quá khổ. Khi bạn mặc chúng không những giúp phát huy công dụng chính là che khuyết điểm mà còn giúp bạn trở nên trẻ trung, xinh đẹp, tự tin và năng động hơn rất nhiều.

Các loại quần jogger là một sự lựa chọn an toàn để che giấu nỗi khổ sở của các chị em có bắp chân quá khổ

+ Quần baggy

Quần baggy cũng là một lựa chọn không tồi mà các cô nàng có bắp chân to nên bổ sung vào tủ quần áo của mình. Bạn nên chọn những chiếc quần baggy có màu tối kết hợp cùng với những chiếc áo có màu sắc không quá lòe loẹt. Ngoài ra làn da và mái tóc cũng nên chọn sao cho phù hợp với kiểu quần áo này nhé!

Quần baggy cũng là một lựa chọn không tồi mà các cô nàng có bắp chân to

+ Quần jean

Quần jean thường được xem là không mấy phù hợp với những cô nàng có bắp chân to. Quần jean rất đa dạng về màu sắc cũng như kiểu dáng. Bạn nên chọn kiểu quần ôm khéo léo ở phần đùi và bắp chân giúp tạo hiệu ứng cân đối giữa cơ thể với đôi chân cồng kềnh. Gợi ý tốt nhất là bạn có thể chọn những chiếc quần jean với thiết kế phần ống loe vừa giúp che được khuyết điểm tốt, vừa giúp đôi chân của bạn trông thon gọn hơn, cân đối và thời trang hơn.

Chọn những chiếc quần jean với thiết kế phần ống loe vừa giúp che được khuyết điểm tốt, vừa giúp đôi chân của bạn trông thon gọn

Gợi ý cách chọn quần jean cho người có bắp chân to:

+ Chọn quần jean theo dáng người

Chân to không đồng nghĩa là bạn luôn phải xấu hổ và giấu chúng suốt trong những chiếc quần ống rộng thùng thình. Vậy nên bạn hãy biết lắng nghe cơ thể mình và chọn cho bản thân một chiếc quần phù hợp để tôn lên vẻ đẹp của mình.

Hãy ưu tiên chọn quần jean ống đứng hoặc tối màu để che đi đôi chân quá khổ. Chiếc quần ống đứng sẽ giúp đôi chân trở nên thon gọn và dài hơn đáng kể.

+ Chọn quần jean theo màu sắc

Chân to thì bạn càng phải tránh xa những chiếc quần jean sáng màu. Quần jean màu xanh hoặc đen sẽ làm cho đôi chân trở nên thon gọn và che đi phần đùi ếch để bạn có thể tự tin hơn mỗi khi dạo phố cùng bạn bè hoặc người ấy.

+ Chọn quần jean có cạp cao

Một bí quyết giúp chị em chân to che khuyết điểm tốt là nên chọn quần jean cạp cao. Đây là kiểu dáng không chỉ tôn dáng mà còn giúp che đi những vùng mỡ thừa ở bụng và chiếc đùi ếch cực hiệu quả.

+ Quần jean rách gối

Chiếc quần jeans rách gối sẽ giúp bạn tạo điểm nhấn đánh lừa thị giác của người nhìn

Các nàng bắp chân to có thể thử nghiệm với style mới này. Một chiếc quần jeans rách gối sẽ giúp bạn tạo điểm nhấn đánh lừa thị giác của người nhìn khi diện chúng và giúp người đối diện không còn chú ý đến phần bắp chân to của bạn nữa. Còn với những cô nàng cá tính, yêu chuộng sự năng động thì việc diện kiểu quần này sẽ giúp bạn trở nên thật nổi bật và thu hút.

Chân to nên mặc quần gì. Bắp chân to có nên mặc quần short?

Có nhiều ý kiến nhận định rằng những người có bắp chân to thì không nên mặc quần short nhưng định kiến nào tạo ra cũng có thể được phá vỡ. Thực tế đã chứng minh rằng những cô nàng chân to vẫn mặc quần short rất đẹp, chúng lại khiến cho đôi chân của bạn trở nên dài hơn rất nhiều.

Cách để mặc quần short cho chân to đẹp hơn là bạn nên ưu tiên chọn những chiếc quần short có màu tối vì chúng sẽ giúp che đi nhiều khuyết điểm trên cơ thể. Đồng thời, màu sắc tối trầm còn kết hợp được với nhiều loại trang phục khác nhau nên bạn có thể tự tin mix đồ theo sở thích cá nhân.

Hãy chọn cho mình những chiếc quần có độ rộng vừa phải, không nên quá bó khít cũng không nên rộng thùng thình

Hãy chọn cho mình những chiếc quần có độ rộng vừa phải, không nên quá bó khít cũng không nên rộng thùng thình, khi mặc chúng thì đôi chân to của các cô nàng cũng sẽ ít bị chú ý hơn. Hơn nữa, một chiếc quần rộng sẽ giúp bạn thoải mái vận động mà không cảm thấy khó chịu, vướng víu.

Cách chọn quần cho người chân to và ngắn:

Những quý cô “nấm lùn” có thể lựa chọn diện những chiếc quần cạp cao để giúp ăn gian chiều dài và giảm độ to cho đôi chân. Quần bò cạp cao ôm sát vùng eo cũng giúp bạn che đi phần hông to, chân ngắn hiệu quả.

Lựa chọn diện những chiếc quần cạp cao để giúp ăn gian chiều dài và giảm độ to cho đôi chân

Nếu có đôi chân ngắn thì những chiếc quần skinny sẽ thích hợp hơn so với các loại quần âu có chiều dài đến đầu gối hoặc bắp chân. Ngoài ra thì màu sắc, chất liệu cũng là yếu tố bạn nên chú ý khi muốn lựa chọn quần để mix set đồ. Hãy ưu tiên những chiếc quần có gam màu tối và được làm từ chất liệu jean hoặc denim để giúp tăng chiều dài cho đôi chân ngắn.

3. Chọn phụ kiện như thế nào cho người sở hữu bắp chân to?

Những cô gái có bắp chân to không nên bỏ qua các đôi giày cao gót để có thể giúp bạn "ăn gian" chiều cao một cách hiệu quả.

Thế nhưng, nếu bạn đang mặc quần baggy, quần jean hoặc quần ống suông thì nên chọn đi guốc. Còn nếu bạn mặc quần jogger thì nên chọn mang giày thể thao cho phù hợp. Bên cạnh đó, bạn cũng nên mix các loại phụ kiện khác như: bông tai, thắt lưng, áo cho phù hợp với chiếc quần mình đang mặc để không làm hỏng cả set đồ.

Giày cao gót để có thể giúp bạn "ăn gian" chiều cao một cách hiệu quả

Thêm một lưu ý nữa dành cho những cô nàng có bắp chân to là nên chọn màu sắc của váy áo. Nếu bạn là người ưa chuộng những gam màu sáng thì bạn nên chọn màu trung tính. Tránh việc dùng các gam màu quá sặc sỡ hoặc đồ da bóng vì chúng sẽ càng khiến bạn trở nên "quá khổ". Nếu bạn là người có gu thời trang ổn định hoặc bạn có bắp chân to nhưng lại được ưu ái một chiều cao lý tưởng thì bạn vẫn có thể thoải mái mix đồ theo sở thích.

Trên đây là hướng dẫn cách chọn đồ giúp giải đáp thắc mắc bắp chân to mặc gì cho đẹp của chị em gái chúng mình. Nắm được những bí kíp trên đây sẽ giúp bạn tự tin đánh bay nỗi buồn chẳng may sở hữu bắp chân quá khổ hiệu quả.