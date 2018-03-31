Rạng rỡ đi đám cưới bạn thân với những cách phối đồ này

Thời trang 31/03/2018 08:01

Cưới hỏi là dịp để mọi người diện những bộ cánh thật đẹp chung vui cùng cô dâu và chú rể. Để tỏa sáng giữa "một rừng hoa", bạn nên trang bị cho mình những cách phối đồ nổi bật, cá tính nhưng không kém phần điệu đà, nữ tính.

Phối đồ là công việc đòi hỏi tính thẩm mỹ cao. Để nâng tầm gu ăn mặc của bản thân, bạn cần trang bị cho mình những kiến thức thời trang nhất định, đồng thời cập nhật xu hướng để không trở nên quê mùa giữa đám đông. Đặc biệt là lễ cưới, nơi hội tụ toàn trai xinh gái đẹp, bạn lại càng phải nổi bật, lộng lẫy hơn. Những cách phối đồ dự tiệc sang chảnh theo từng mùa dưới đây sẽ trợ giúp bạn.

1. Phối đồ đi đám cưới mùa hè

Những chiếc váy có họa tiết hoa to hoặc màu sắc tươi sáng sẽ là sự lựa chọn tốt cho những cô nàng độc thân đi dự tiệc cưới.

Điều đáng lưu ý rằng, hãy khéo léo không mặc màu trắng để tránh trùng với cô dâu. Ngoài ra sắc đỏ, xanh, vàng cũng rất phù hợp để bạn diện đến bữa tiệc cưới.

Rạng rỡ đi đám cưới bạn thân với những cách phối đồ này - Ảnh 1
Phối đầm hoa màu sắc rực rỡ với đôi cao gót cổ điển màu trắng sẽ giúp bạn cực kỳ nổi bật giữa tiệc cưới - Ảnh: Internet
Rạng rỡ đi đám cưới bạn thân với những cách phối đồ này - Ảnh 2
Khéo léo phối chiếc đầm liền ôm body khoét sâu ngực màu đỏ cùng vài món phụ kiện sẽ giúp bạn cực quyến rũ, sexy giữa tiệc cưới - Ảnh: Internet
Rạng rỡ đi đám cưới bạn thân với những cách phối đồ này - Ảnh 3

Những chiếc váy có tông màu đỏ rượu cũng rất tôn dáng và phù hợp để bạn gái diện đi đám cưới - Ảnh: Internet

Nếu bạn có vóc dáng cân đối hơn thì hãy lựa chọn những chiếc váy ôm sát nhằm khoe khéo ngoại hình nóng bỏng, thu hút mọi ánh nhìn. Đừng quên kết hợp cùng với đôi cao gót và chiếc túi xách nhỏ nhắn để bộ trang phục thêm phần sang trọng và quý phái.

2. Phối đồ đi đám cưới mùa thu

Mùa thu thời tiết có hơi se lạnh một chút, các bạn nên chọn những chiếc váy có thể giữ ấm để không khiến mình bị lạnh khi vào những nơi có điều hòa.

Rạng rỡ đi đám cưới bạn thân với những cách phối đồ này - Ảnh 4

Áo dài tay vải voan phối cùng chân váy bút chì họa tiết, xách thêm một chiếc túi bản to đủ sức giúp bạn tỏa sáng giữa tiệc cưới đông người - Ảnh : Internet

Rạng rỡ đi đám cưới bạn thân với những cách phối đồ này - Ảnh 5

Áo tay lỡ hoa cùng chân váy xòe màu vàng tạo nên sự tương phản sẽ khiến bạn nổi bật nhất trong các vị khách tham dự tiệc cưới - Ảnh: Internet

Chân váy bồng bềnh là một iteam tuyệt vời để diện đi ăn cưới bởi thiết kế này sẽ rất dễ dàng cho bạn kết hợp cùng với nhiều kiểu áo khác nhau, tạo nên những set đồ mới toe mà lại không hề nhàm chán.

3. Phối đồ đi đám cưới mùa đông

Mùa đông và mùa xuân là 2 mùa có vẻ nhiều tiệc cưới nhất trong năm. Vậy mặc gì đi ăn cưới để đảm bảo vừa đẹp, vừa ấmsát?

Bạn nên mua sẵn một chiếc váy len ôm sát màu tối, bởi khi chiếc váy này kết hợp với áo khoác dáng dài sẽ rất đẹp và sang trọng.

Rạng rỡ đi đám cưới bạn thân với những cách phối đồ này - Ảnh 6

Rạng rỡ đi đám cưới bạn thân với những cách phối đồ này - Ảnh 7

Phối váy liền ôm body tối màu cùng áo khoác dáng dài là set đồ dự tiệc cưới mùa đông tuyệt đẹp - Ảnh: Internet

Hoặc bạn có thể chọn một chiếc áo len ấm áp, kết hợp với chân váy dạ và đi bốt cao cổ. Đảm bảo bạn sẽ trông thật sành điệu mà không phải run cầm cập vì trang phục quá mỏng manh.

Rạng rỡ đi đám cưới bạn thân với những cách phối đồ này - Ảnh 8

Rạng rỡ đi đám cưới bạn thân với những cách phối đồ này - Ảnh 9

Rạng rỡ đi đám cưới bạn thân với những cách phối đồ này - Ảnh 10

Phối chân váy với áo len, đi cùng boot cổ cao sẽ tạo nên set đồ dự tiệc cưới mùa đông vô cùng bắt mắt - Ảnh: Internet

Có một điểm cần lưu ý là bạn không nên chọn những chiếc áo len quá to, nó sẽ che lấp thân hình của bạn trong bộ đồ mà không thể tôn lên nét đẹp nào cả.

4. Phối đồ đi đám cưới mùa xuân

Mùa xuân là mùa của tình yêu và thường người ta sẽ nghĩ ngay đến sắc hồng, đỏ.

Rạng rỡ đi đám cưới bạn thân với những cách phối đồ này - Ảnh 11
Những thiết kế váy ren luôn mang lại vẻ thanh lịch, sang trọng cho người mặc.Đây là trang phục diện đi dự tiệc cưới tuyệt đẹp dành cho bạn gái - Ảnh: Internet

Đừng nghĩ ren sẽ khiến bạn già đi bởi trong những không gian của tiệc cưới, chất liệu này sẽ tạo nên sự sang trọng, quý phái và cực kỳ thời thượng.

Với những gợi ý phối đồ đi tiệc cưới trên, chắc chắn, mọi ánh nhìn sẽ hướng về bạn.

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