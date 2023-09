Quy trình sản xuất công phu ít ai biết của một chiếc cà vạt Hermes

Chiếc cà vạt lụa Hermes là phụ kiện không thể thiếu trong bộ suit của nhiều quý ông thành đạt.

Vậy nhưng không phải ai cũng biết trước khi được đặt ngay ngắn bên trong chiếc hộp màu cam trứ danh, chiếc cà vạt Hermes đã phải kinh qua những công đoạn sản xuất đặc biệt như thế nào. Chùm ảnh sau đây sẽ cho bạn cái nhìn cận cảnh về quy trình tạo nên những chiếc cà vạt đẳng cấp có giá khởi điểm 180 USD (hơn 4 triệu VNĐ) của nhà mốt Pháp lừng danh.

1. Thiết kế: Có tới 14 nhà thiết kế đồ họa cùng làm việc để sáng tạo nên họa tiết cũng như màu sắc cho những chiếc cà vạt của mùa mới. Khi đã ưng ý với kết quả, họ sẽ dùng khuôn và tô mẫu bằng tay lên vải lụa.

2. Chọn màu: Mỗi chiếc cà vạt của Hermes thường có 10 màu và Hermes cũng là thương hiệu mang đến nhiều lựa chọn màu sắc nhất trong thị trường cà vạt.

3. Pha màu: Hermes sử dụng 40 màu gốc để tạo ra hơn 75.000 sắc màu khác. Đây là một con số khổng lồ và sẽ không ngoa khi nói rằng Hermes có đủ cà vạt mang tất cả các màu sắc mà bạn có thể tưởng tượng ra.

4. In vải: Mẫu in sau đó được đưa đến nhà in. Mỗi cuộn vải lụa sẽ được in theo trình tự từ họa tiết nhỏ tới họa tiết lớn và từ màu đậm tới màu nhạt.

5. Giữ cho mẫu in được ngay ngắn: Từng cuộn vải lụa sẽ được căng qua trục in để đảm bảo họa tiết được in thật thẳng hàng, ngay ngắn.

6. Cắt vải: Từng phần vải của một chiếc cà vạt sẽ được cắt lần lượt. Một chiếc cà vạt của Hermes bao gồm 2 phần vải được cắt từ cùng một mảnh lụa thay vì 3 phần như những chiếc cà vạt thông thường.

7. May: 2 phần vải sẽ được ráp lại với nhau bằng tay để tạo thành một chiếc cà vạt hoàn chỉnh. Mặt sau cà vạt với phần đuôi mang hình dạng đuôi én trứ danh được người thợ may tạo ra bằng cách gập và may 5 lần liên tiếp. Hermes muốn mặt sau của chiếc cà vạt cũng đẹp y hệt như mặt trước.

8. Kiểm tra: Người thợ sẽ cắt bỏ vải thừa, kiểm tra màu sắc và kích cỡ của chiếc cà vạt xem đã đúng chuẩn chưa, sau đó cẩn thận ủi chiếc cà vạt. Chiếc cà vạt sẽ được kiểm tra thêm một lần cuối trước khi xuất xưởng. Giai đoạn sản xuất một mẫu cà vạt, từ khi lên ý tưởng đến khi hoàn thành thường mất 2 tháng.

9: Hoàn thiện: Chiếc mác Hermes được khâu vào mặt sau của chiếc cà vạt với 4 mũi khâu ở 4 góc. Chiếc mác này luôn nằm cách đuôi cà vạt 8 inch ~ 20,32 cm.

Chiếc cà vạt thành phẩm. Giá thấp nhất cho một chiếc cà vạt của Hermes là 180 USD ~ 4 triệu VNĐ.