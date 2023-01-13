Phụ nữ sành điệu phải sở hữu 3 kiểu quần này trong tủ, mặc dạo phố hay diện Tết đều "sang - xịn - mịn"

Diện váy quanh năm cũng chán, các tín đồ thời trang nước ngoài tận dụng thời tiết mùa đông lạnh giá để đưa các mẫu quần “lên ngôi”, vừa “sang xịn mịn” vừa dễ dàng thể hiện cá tính, diện đi du xuân là đẹp hết ý.

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của các kiểu váy vóc trong phong cách thời trang thường ngày, nhưng những bộ váy ngắn mỏng manh không còn phù hợp để chị em “khoe dáng” trong mùa đông nữa. Thay vào đó, các kiểu áo quần lại được ưu tiên ăn diện vì có tác dụng giữ ấm tốt hơn hẳn. Cùng điểm qua một vài gợi ý làm cho hội sành mặc “vứt váy” đi chơi, chỉ diện quần nhưng vẫn toát lên khí khái sang chảnh ngút ngàn.

Chẳng quá khi nói rằng quần jeans là món thời trang “quốc dân” mà ai cũng thủ sẵn trong tủ đồ vài cái mặc thay đổi. Quần jeans cũng có nhiều kiểu dáng, đảm bảo cho nàng không thiếu outfit để diện trong những ngày xuân.

Quần jeans ống loe

Tiêu chuẩn chọn đồ của các chị em là phải vừa sang vừa lịch sự, quần jeans ống loe là món đồ đáp ứng chuẩn chỉ hai yếu tố trên. Với phom dáng loe nhẹ ở phần ống quần, các nàng chẳng còn phải lo lắng sẽ bị lộ khuyết điểm chân, hơn nữa còn có tác dụng hack chiều cao cực đỉnh. Cứ diện quần jeans ống loe, nàng sẽ có ngay vẻ ngoài sang chảnh như mong muốn.

Chiếc áo len cao cổ cộc tay siêu hợp với thời tiết se lạnh, phối cùng quần jeans ống loe tạo nên bộ trang phục hoàn hảo.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu nàng muốn khoe trọn vòng hai thon thả, croptop là chiếc áo có thể thoả mãn nhu cầu của nàng. Áo blazer khoác bên ngoài làm vẻ ngoài của nàng thêm phần tinh tế hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Công thức áo thun + quần jeans ống loe + áo cardigan đơn giản nhưng không hề nhàm chán.

Ảnh minh họa: Internet

Quần jeans ống đứng

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu quần jeans ống đứng không nằm trong mục sắm Tết của hội sành mặc. Kiểu quần phom dáng đứng thế này sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho outfit diện Tết của nàng. Ngoài ưu điểm khi mặc sẽ tạo cảm giác thoải mái, quần jeans ống đứng còn giúp nàng “sửa” dáng cực siêu. Các cô gái có đôi chân cong hay bắp chân to, hoặc vòng hai không được thon gọn cho lắm cứ yên tâm mà diện vì kiểu quần này sẽ giúp nàng che đi đáng kể. Nàng nào chưa có thì hãy cho ngay vào “giỏ hàng” thời trang kẻo muộn nhé!

Quần jeans ống đứng giúp che phần nào khuyết điểm của đôi chân vì phom dáng ôm sát, nếu mặc quần jeans màu tối thì hiệu quả lại càng tăng cao.

Ảnh minh họa: Internet

Vào những ngày đầu xuân, nàng có thể diện quần jeans ống đứng với nhiều kiểu áo khác nhau. Cô nàng này đã kết hợp khéo léo giữa áo cao cổ và áo khoác vải tweed, bên dưới là quần jeans ống đứng và boots mũi vuông lịch sự mà vẫn đảm bảo sang chảnh không ai bằng.

Ảnh minh họa: Internet

Bộ đồ đơn giản nhưng không kém phần nhã nhặn khi được nàng kết hợp khéo léo áo quần với đôi giày búp bê xinh xắn.

Quần jeans trắng

Quần jeans xanh hay đen đã quá quen thuộc, nếu muốn có vẻ ngoài trẻ trung hơn thì quần jeans màu trắng là dành cho nàng. Với màu sắc tươi sáng như màu trắng và thiết kế đơn giản của quần jeans, nàng tha hồ mix & match mà không phải dè chừng bất kì món đồ nào. Áo len hay áo nỉ, diện boots hay giày búp bê với quần jeans là nàng sẽ có ngay outfit ưng ý.

Ảnh minh họa: Internet

Quần jeans xanh, đen ai cũng có nhưng quần jeans màu trắng mới thực sự đỉnh cao. Quần jeans trắng sẽ tô điểm cho diện mạo trẻ trung của nàng, đảm bảo nàng sẽ không hề thấy thất vọng. Chiếc áo len màu cốm có gam màu tươi tắn cực kì hợp với quần trắng, nàng yêu thích có thể diện đi dạo phố hay du xuân đều được.

Ảnh minh họa: Internet

Hay một chiếc áo nỉ mỏng diện vào những ngày se se lạnh cũng là lựa chọn tuyệt vời cho nàng nếu chưa biết phối quần jeans trắng với kiểu áo nào.

Quần jeans trắng còn có ưu điểm không "ngán" bất cứ kiểu giày dép nào. Tóm lại, Tết này sắm quần jeans trắng chính là một quyết định vô cùng đúng đắn cho phong cách của nàng.

Quần short lửng

Dự báo thời tiết mấy ngày đầu năm đều nắng đẹp, quần short lửng sẽ cực kì phù hợp cho nàng diện du xuân dạo phố với bạn bè, gia đình. Nàng có thể chọn mua những chiếc quần làm từ vải kaki, dạ, nhung hay chất liệu tafta cứng cáp cách đầu gối khoảng 15 - 20 cm. Thiết kế đơn giản nhưng đa năng, kết hợp với kiểu áo nào cũng đẹp. Chỉ cần chú ý một chút sao cho đồng điệu về màu sắc, nàng sẽ có ngay vẻ ngoài lộng lẫy chẳng kém các fashionista chính hiệu.

Ảnh minh họa: Internet

Quần short lửng có khả năng ghép cặp cực "ngọt" với đa số kiểu áo, nên nàng yên tâm mua về là sẽ có thêm lựa chọn cho outfit diện Tết.

Để hoàn thiện set đồ thì áo len dáng rộng cổ tròn hay áo khoác dáng ngắn chính là những ứng cử viên hàng đầu, cặp bài trùng hoàn hảo cho chiếc quần short của nàng. Còn nữa, đừng quên tậu thêm một đôi boots cao cổ để góp phần tạo dựng phong cách sang trọng, kiêu kỳ dịp đầu năm mới.

Ảnh minh họa: Internet

Một phụ kiện xinh xẻo khác cũng cực kì hợp khi diện với quần short lửng chính là mũ beret. Thiết kế cổ điển nhưng sang trọng của mũ beret phối cùng quần short lửng làm bằng da tạo nên bộ trang phục cá tính, sành điệu bất ngờ.

Quần ống suông sáng màu

Những chiếc quần ống suông đã quá quen thuộc đến mức không cần giới thiệu nhiều nhưng ai ai cũng biết. Quần ống suông màu trung tính không còn mới mẻ nữa, nhưng có vẻ món đồ này có chút cứng nhắc nên chị em diện vài lần rồi thôi. Thay vào đó, nàng hãy thử thay đổi phong cách bằng cách diện quần ống suông sáng màu. Chẳng những hô biến nàng trẻ ra vài tuổi mà còn là “điểm cộng” thanh lịch và mềm mại cho diện mạo của chị em.

Để ngoại hình thêm phần sáng sủa, nàng nên siêng diện các kiểu áo quần có màu sắc tươi sáng. Một set đồ toàn màu trắng góp phần tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, nhã nhặn không ai bằng.

Ảnh minh họa: Internet

Quần ống suông màu be kết hợp cùng áo sơ mi và áo len ghi - lê là công thức hoàn hảo cho nàng diện Tết.