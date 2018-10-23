Phối đồ đẹp và chất cùng những mẫu áo dạ hot nhất mùa đông 2018

Học ngay cách mix đồ với áo dạ đẹp như sao Hàn dưới đây, chị em phụ nữ có thể thỏa sức diện những chiếc áo dạ đẹp nhất trong xu hướng mùa đông năm nay.

Áo dạ có thể giúp phái đẹp tôn lên vóc dáng mà vẫn đủ giữ ấm trong mùa đông lạnh giá. Nhưng nếu không biết cách kết hợp, những mẫu áo dạ mùa đông 2018 dù thời trang đến mấy cũng có thể khiến chủ nhân trông già đi vài tuổi.

Phối đồ với áo dạ dài và quần jeans

Cách phối đồ cơ bản nhất với áo dạ dài là mặc một chiếc áo mỏng bên trong cùng quần jeans. Có thể kết hợp với đủ các loại giày, từ cao gót cho tới những đôi bốt cao gót ấm áp hay những đôi giày thể thao trẻ trung.

Mix áo dạ dáng dài với quần jeans và giày thể thao đem lại vẻ trẻ trung, năng động

Mẹo nhỏ cho các nàng có chiều cao khiêm tốn là nên chọn những chiếc áo dạ trơn, dài vừa đến bắp chân và mặc cùng với quần jeans cạp cao, bỏ áo trong quần. Những nàng “nấm lùn” cũng nên lựa chọn những đôi giày cao gót để mặc cùng áo dạ, vừa giúp nàng trông cao hơn, vừa giúp set đồ trở nên thanh lịch và nữ tính hơn.

Áo dạ oversize mặc cùng quần jeans được giới trẻ rất ưa chuộng

Áo dạ dáng dài với váy ôm

Váy ôm giúp tổng thể trang phục mùa đông trông gọn gàng và lịch sự. Phái đẹp cũng có thể khoe khéo ba vòng gợi cảm của mình mà không lo những lớp áo dày sẽ che đi mất. Có thể lựa chọn những mẫu váy ôm sát họa tiết nếu áo dạ trơn màu và ngược lại. Tuy nhiên, xu hướng thời trang đơn sắc và tối giản vẫn là phù hợp nhất giúp nàng trông thon gọn và sang trọng hơn.

Váy ôm giúp chủ nhân tôn lên vóc dáng

Chọn một chiếc váy ôm sát hoặc ôm vừa vào cơ thể với chất liệu len hoặc thun dày co giãn vừa giúp giữ ấm lại vừa dễ kết hợp với đủ các loại áo dạ dáng dài, từ áo có cầu vai đứng đắn đến những dáng áo oversize cá tính.

Áo dạ dáng dài với chân váy

Chân váy bút chì ôm vừa phải và dài đến qua đầu gối là sự lựa chọn hợp lý giúp nàng đủ ấm trong những ngày đông. Với kiểu trang phục này, thân trên có thể phối cùng với một chiếc áo len ấm áp đơn giản, quàng thêm một chiếc khăn cùng tông với tổng thể trang phục và đội mũ nồi là đã đem đến diện mạo vô cùng xinh xắn, dịu dàng cho nàng.

Các kiểu chân váy ôm mặc cùng áo dạ dài giúp bộ trang phục trông gọn gàng hơn

Ngoài ra, những chiếc chân váy ngắn xếp ly xòe cũng khá phù hợp với những cô nàng yêu thích sự trẻ trung, năng động. Kết hợp cùng với một đôi bốt da cao cổ và áo dạ dáng dài gam màu sáng, trông đôi chân của nàng như được kéo dài và thon gọn hơn.

Cách mix đồ với áo dạ dài giả váy

Áo dạ dáng dài giả váy là xu hướng mới nhất dự kiến sẽ rất được các tín đồ thời trang ưa chuộng trong năm nay. Áo dạ với những gam màu nhẹ nhàng pastel như màu be sữa, hồng lòng tôm, xanh pastel,... giúp nàng trông vừa trẻ trung, vừa nữ tính và thanh lịch. Áo dạ dài giả váy vừa giữ ấm rất tốt lại tiện lợi bởi không cần suy nghĩ quá nhiều các loại trang phục có thể kết hợp.

Áo dạ dài giả váy đang là xu hướng mới nhất năm 2018

Với những chiếc áo dạ giả váy dáng dài, có thể mặc ở trong áo len mỏng gam màu nhẹ như trắng, hồng nhạt, be để tránh gây rối mắt cho trang phục. Những chiếc áo dạ trơn, đơn sắc sẽ giúp chị em trông cao hơn và gọn gàng hơn. Nên kết hợp mặc áo dạ dáng dài đi cùng giày cao gót đế nhọn để trông tổng thể không bị nặng nề. Ngoài ra, phụ kiện như vòng cổ, hoa tai hay một chiếc mũ nồi cũng nên được sử dụng để tránh gây nhàm chán cho bộ trang phục.