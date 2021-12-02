NTK Adrian Anh Tuấn ra mắt BST ‘Phố Đông’ tại Đà Lạt

Ngoài phố trời đã chuyển mùa, sang những ngày đầu đông với những cơn gió mùa tràn về mang theo hơi lạnh đặc trưng của miền Bắc. Trời vẫn nắng vàng, trong xanh nhưng không khí mát lạnh thật dễ chịu, thoang thoảng đâu đó trong gió là mùi hoa sữa nồng nàn còn sót lại…

BST mùa đông lần này của Adrian Anh Tuấn lấy cảm hứng từ những cô nàng thành thị, sau thời gian dài giãn cách thì cũng đến lúc được tự do hẹn hò, gặp gỡ trên con phố đông người và những ngày mùa đông tuy lạnh nhưng thật ấm áp.

BST bao gồm 40 kiểu dáng thanh lịch, nhẹ nhàng và thời thượng dành cho cô nàng hiện đại. Với chất liệu cao cấp được tuyển chọn kỹ lưỡng và bảng màu sắc của mùa đông trầm ấm, cùng với nhiều form dáng khác nhau phù hợp cho nhiều độ tuổi và mục đích sử dụng khác nhau, chắc chắn sẽ mang đến cho các cô gái một mùa đông thật ấm áp & thật thời trang & cũng thật nữ tính.

Ngoài các kiểu dáng váy đầm signature, BST mùa đông năm nay còn mang đến những chiếc áo choàng dạ cao cấp, những chiếc áo khoác ngắn và dài, cùng với những chiếc áo vest và chân váy với nhiều chất liệu và màu sắc khác nhau để các cô nàng có thể tự do mix và match theo phong các cá nhân của mình.

Bộ ảnh được thự hiện với sự tham gia của:

Giải vàng siêu mẫu Bùi Quỳnh Hoa

Nhiếp ảnh Nguyễn Du

Trang điểm Dương Hữu Nghĩa

Địa điểm chụp tại Ana Villas, Đà Lạt.