NTK Adrian Anh Tuấn ra mắt BST ‘Phố Đông’ tại Đà Lạt

Thời trang 02/12/2021 19:30

BST mùa đông lần này của Adrian Anh Tuấn lấy cảm hứng từ những cô nàng thành thị.

Ngoài phố trời đã chuyển mùa, sang những ngày đầu đông với những cơn gió mùa tràn về mang theo hơi lạnh đặc trưng của miền Bắc. Trời vẫn nắng vàng, trong xanh nhưng không khí mát lạnh thật dễ chịu, thoang thoảng đâu đó trong gió là mùi hoa sữa nồng nàn còn sót lại…

NTK Adrian Anh Tuấn ra mắt BST ‘Phố Đông’ tại Đà Lạt - Ảnh 1NTK Adrian Anh Tuấn ra mắt BST ‘Phố Đông’ tại Đà Lạt - Ảnh 2NTK Adrian Anh Tuấn ra mắt BST ‘Phố Đông’ tại Đà Lạt - Ảnh 3

BST mùa đông lần này của Adrian Anh Tuấn lấy cảm hứng từ những cô nàng thành thị, sau thời gian dài giãn cách thì cũng đến lúc được tự do hẹn hò, gặp gỡ trên con phố đông người và những ngày mùa đông tuy lạnh nhưng thật ấm áp.

NTK Adrian Anh Tuấn ra mắt BST ‘Phố Đông’ tại Đà Lạt - Ảnh 4NTK Adrian Anh Tuấn ra mắt BST ‘Phố Đông’ tại Đà Lạt - Ảnh 5NTK Adrian Anh Tuấn ra mắt BST ‘Phố Đông’ tại Đà Lạt - Ảnh 6NTK Adrian Anh Tuấn ra mắt BST ‘Phố Đông’ tại Đà Lạt - Ảnh 7

BST bao gồm 40 kiểu dáng thanh lịch, nhẹ nhàng và thời thượng dành cho cô nàng hiện đại. Với chất liệu cao cấp được tuyển chọn kỹ lưỡng và bảng màu sắc của mùa đông trầm ấm, cùng với nhiều form dáng khác nhau phù hợp cho nhiều độ tuổi và mục đích sử dụng khác nhau, chắc chắn sẽ mang đến cho các cô gái một mùa đông thật ấm áp & thật thời trang & cũng thật nữ tính.

NTK Adrian Anh Tuấn ra mắt BST ‘Phố Đông’ tại Đà Lạt - Ảnh 8NTK Adrian Anh Tuấn ra mắt BST ‘Phố Đông’ tại Đà Lạt - Ảnh 9NTK Adrian Anh Tuấn ra mắt BST ‘Phố Đông’ tại Đà Lạt - Ảnh 10NTK Adrian Anh Tuấn ra mắt BST ‘Phố Đông’ tại Đà Lạt - Ảnh 11

Ngoài các kiểu dáng váy đầm signature, BST mùa đông năm nay còn mang đến những chiếc áo choàng dạ cao cấp, những chiếc áo khoác ngắn và dài, cùng với những chiếc áo vest và chân váy với nhiều chất liệu và màu sắc khác nhau để các cô nàng có thể tự do mix và match theo phong các cá nhân của mình.

NTK Adrian Anh Tuấn ra mắt BST ‘Phố Đông’ tại Đà Lạt - Ảnh 12NTK Adrian Anh Tuấn ra mắt BST ‘Phố Đông’ tại Đà Lạt - Ảnh 13

Bộ ảnh được thự hiện với sự tham gia của:

Giải vàng siêu mẫu Bùi Quỳnh Hoa

Nhiếp ảnh Nguyễn Du

Trang điểm Dương Hữu Nghĩa

Địa điểm chụp tại Ana Villas, Đà Lạt.

Miss Grand Vietnam Thùy Tiên diện đầm cắt cúp táo bạo phần ngực và eo trong đêm Bán kết Miss Grand International 2021

Miss Grand Vietnam Thùy Tiên diện đầm cắt cúp táo bạo phần ngực và eo trong đêm Bán kết Miss Grand International 2021

Sau thời gian cân nhắc, Thùy Tiên đưa ra quyết định cuối cùng, chính thức tung hình ảnh trang phục dạ hội sẽ đồng hành cùng mình chinh chiến tại đêm Bán kết Miss Grand International 2021.

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Từ khóa:   Adrian An Tuấn Phố Đông BST mùa đông

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