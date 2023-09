Những phụ kiện biểu tượng cho sự may mắn trong năm mới

Trong năm mới, bạn ắt hẳn mong muốn thật nhiều tiền tài đến với mình. Chú lợn tiết kiệm biểu tượng cho tiền tài luôn ở bên bạn, không bao giờ rời bỏ bạn.

4. Biểu tượng 12 con giáp:

Bạn có thể mang theo hình con vật biểu tượng cho năm sinh của bạn bên mình để mang lại năng lượng và may mắn. Những người tuổi khỉ năm nay có thể gặp rất nhiều điều tốt lành từ năm tuổi của mình. Tuổi khỉ thể hiện sự nhanh nhẹn, hoạt bát và nhạy bén.

5. Cỏ 4 lá:

Hình tượng cỏ 4 lá là biểu tượng của sự may mắn, của những điều kì diệu và niềm tin trong cuộc sống. Người ta tin rằng, mỗi cánh của loài cỏ bốn lá đều tượng trưng cho một thứ: cánh lá đầu tiên là sự trung thành, cánh lá thứ hai là hi vọng, cánh thứ ba dành cho tình yêu và cánh cuối cùng là sự may mắn. Chính vì vậy, người nào tình cờ có được một chiếc cỏ bốn lá chính là đã có được cho mình cánh thứ tư – sự may mắn.

6. Hình hoa đào:

Hoa đào là biểu tượng của mùa xuân, mùa sinh sôi nảy nở, đồng thời là bùa may mắn xua đuổi tà ma trong truyền thuyết phương Đông xa xưa. Đó chính là lý do người ta vẫn hay trưng cành đào trong ngày Tết.

7. Biểu tượng đôi cánh thiên thần:

Đối với quan niệm phương Tây, mỗi người sinh ra đều được một thiên thần đi theo phù hộ. Mang theo đôi cánh thiên thần là một cách bạn đặt niềm tin vào thiên thần của mình, vào những điều tốt đẹp mà thiên thần sẽ chỉ dẫn cho bạn.

Năm mới mang đến những điều mới, những ước mong và dự định, mang theo những vật mang biểu tượng may mắn sẽ đem lại cho bạn niềm tin, may mắn và bình an.

