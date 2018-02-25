Những kiểu tóc ngắn sang trọng, quý phái cho nàng đi dự tiệc tân niên 2018

Thời trang 25/02/2018 14:16

Với những kiểu tóc ngắn vô cùng sang trọng, quý phái dưới đây, nàng có thể tự tin diện đi dự tiệc tân niên đầu năm.

Dưới đây sẽ là những kiểu tóc ngắn đi tiệc mà mọi người nên tham khảo.

1. Kết hợp kẹp tóc xinh xắn

Những kiểu tóc ngắn sang trọng, quý phái cho nàng đi dự tiệc tân niên 2018 - Ảnh 1

Mái tóc ngắn đơn giản trở nên đẹp và sang trọng, phù hợp với bữa tiệc hơn nhờ chiếc cặp hoa - Ảnh: Internet

Một mái tóc ngắn đơn giản sẽ trở nên sinh động ngay tức khắc nếu có chiếc cặp tóc dễ thương như thế này. Mọi người có thể để tóc thẳng, đánh rối hoặc uốn xoăn nhẹ nhàng đều phù hợp.

Những kiểu tóc ngắn sang trọng, quý phái cho nàng đi dự tiệc tân niên 2018 - Ảnh 2

Phối cùng chiếc cặp tóc sẽ khiến bạn sở hữu mái tóc đi dự tiệc cực kỳ nổi bật - Ảnh: Internet

Nếu chiếc cặp bên trên hơi cầu kì, bạn cũng có thể chọn loại đơn giản hơn vẫn mang đến vẻ sang trọng và tinh tế tuyệt đối.

2. Tóc xoăn cụp

Những kiểu tóc ngắn sang trọng, quý phái cho nàng đi dự tiệc tân niên 2018 - Ảnh 3

Tóc ngắn uốn cụp trẻ trung, tuy đơn giản nhưng vẫn phù hợp để đi dự tiệc - Ảnh: Internet

Kiểu tóc ngắn uốn cụp đơn giản nhưng lại phù hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Do đó, bạn đừng ngần ngại kiểu tóc này quá đơn điệu.

3. Tóc ngắn tết nhẹ

Những kiểu tóc ngắn sang trọng, quý phái cho nàng đi dự tiệc tân niên 2018 - Ảnh 4

Những kiểu tóc ngắn sang trọng, quý phái cho nàng đi dự tiệc tân niên 2018 - Ảnh 5

Tết khiến mái tóc ngắn trở nên mới mẻ và phù hợp để đi dự tiệc hơn - Ảnh: Internet

Chỉ với vài động tác tết đơn giản, mái tóc ngắn của bạn bỗng trông sang trọng, phá cách hơn hẳn. Những kiểu tết dành cho tóc ngắn cũng cực kì phong phú. Bạn có thể thay đổi mỗi bữa tiệc 1 kiểu khác nhau để không trở nên nhàm chán.

4. Tóc ngắn buộc thấp

Những kiểu tóc ngắn sang trọng, quý phái cho nàng đi dự tiệc tân niên 2018 - Ảnh 6

Những kiểu tóc ngắn sang trọng, quý phái cho nàng đi dự tiệc tân niên 2018 - Ảnh 7

Tóc ngắn buộc thấp khiến gương mặt thanh thoát, quý phái hơn - Ảnh: Internet

Những cô nàng thanh lịch sẽ cực kì hợp với kiểu tóc buộc thấp này. Tuy nhiên, nếu có thêm 1 vài phụ kiện như vòng cổ, khuyên tai thì mái tóc sẽ phát huy hết vẻ đẹp vốn có. Bạn gái nào thích phong cách vintage có thể sử dụng thêm 1 chiếc khăn turban để làm băng đô.

Những kiểu tóc ngắn sang trọng, quý phái cho nàng đi dự tiệc tân niên 2018 - Ảnh 8

Tóc ngắn buộc thấp với khăn turban - Ảnh: Internet

5. Tóc ngắn uốn lọn

Những kiểu tóc ngắn sang trọng, quý phái cho nàng đi dự tiệc tân niên 2018 - Ảnh 9

Đây là kiểu tóc ngắn khá phổ biến khi đi tiệc - Ảnh: Internet

Kiểu tóc này khiến cho các cô gái có được vẻ ngoài sang trọng, quyến rũ. Kết hợp với những chiếc váy hở lưng hay cúp ngực gợi cảm, chắc chắn ai cũng sẽ phải ngoái nhìn.

6. Tóc búi rối

Những kiểu tóc ngắn sang trọng, quý phái cho nàng đi dự tiệc tân niên 2018 - Ảnh 10

Những kiểu tóc ngắn sang trọng, quý phái cho nàng đi dự tiệc tân niên 2018 - Ảnh 11

Tóc búi rối cực kỳ hợp để đi dự tiệc sang trọng - Ảnh: Internet

Kiểu tóc này thường được áp dụng với cả tóc dài lẫn tóc ngắn. Các bạn có thể đánh rối mái tóc trước khi búi để tạo độ phồng. 

7. Tóc ngắn xoăn lọn nhỏ

Bạn gái nào sở hữu tóc mỏng, muốn tạo độ dày hơn thì kiểu tóc này rất thích hợp. Vừa sang trọng vừa thanh lịch, lại giấu được khuyết điểm của mái tóc và tạo cảm giác bồng bềnh, quyến rũ hơn.

Những kiểu tóc ngắn sang trọng, quý phái cho nàng đi dự tiệc tân niên 2018 - Ảnh 12

Tóc ngắn xoăn lọn nhỏ dự tiệc này phù hợp với cô nàng tóc mỏng - Ảnh: Internet

Những kiểu tóc ngắn trên tuy vô cùng đơn giản nhưng lại đủ độ sang trọng và quý phái để các quý cô diện đi dự tiệc tân niên đầu năm 2018.

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Tóc ngắn, đặc biệt là có độ dài ngang vai đang được xem là xu hướng cực hot nhất. Kiểu tóc này vừa ăn gian tuổi vừa đem lại vẻ xinh xắn, đáng yêu cho phụ nữ. Để tỏa sáng hơn, năm 2018 này bạn hãy đổi mới bản thân với mái tóc này.

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