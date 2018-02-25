Những kiểu tóc ngắn sang trọng, quý phái cho nàng đi dự tiệc tân niên 2018

Với những kiểu tóc ngắn vô cùng sang trọng, quý phái dưới đây, nàng có thể tự tin diện đi dự tiệc tân niên đầu năm.
- 'Bí kíp' 1001 cách tết tóc từ ngắn đến dài cực xinh cho nàng đi chơi Tết
- Những kiểu tóc ngắn cho khuôn mặt tròn to khiến nàng lúc nào cũng xinh xắn, đáng yêu
Dưới đây sẽ là những kiểu tóc ngắn đi tiệc mà mọi người nên tham khảo.
1. Kết hợp kẹp tóc xinh xắn
Một mái tóc ngắn đơn giản sẽ trở nên sinh động ngay tức khắc nếu có chiếc cặp tóc dễ thương như thế này. Mọi người có thể để tóc thẳng, đánh rối hoặc uốn xoăn nhẹ nhàng đều phù hợp.
Nếu chiếc cặp bên trên hơi cầu kì, bạn cũng có thể chọn loại đơn giản hơn vẫn mang đến vẻ sang trọng và tinh tế tuyệt đối.
2. Tóc xoăn cụp
Kiểu tóc ngắn uốn cụp đơn giản nhưng lại phù hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Do đó, bạn đừng ngần ngại kiểu tóc này quá đơn điệu.
3. Tóc ngắn tết nhẹ
Chỉ với vài động tác tết đơn giản, mái tóc ngắn của bạn bỗng trông sang trọng, phá cách hơn hẳn. Những kiểu tết dành cho tóc ngắn cũng cực kì phong phú. Bạn có thể thay đổi mỗi bữa tiệc 1 kiểu khác nhau để không trở nên nhàm chán.
4. Tóc ngắn buộc thấp
Những cô nàng thanh lịch sẽ cực kì hợp với kiểu tóc buộc thấp này. Tuy nhiên, nếu có thêm 1 vài phụ kiện như vòng cổ, khuyên tai thì mái tóc sẽ phát huy hết vẻ đẹp vốn có. Bạn gái nào thích phong cách vintage có thể sử dụng thêm 1 chiếc khăn turban để làm băng đô.
5. Tóc ngắn uốn lọn
Kiểu tóc này khiến cho các cô gái có được vẻ ngoài sang trọng, quyến rũ. Kết hợp với những chiếc váy hở lưng hay cúp ngực gợi cảm, chắc chắn ai cũng sẽ phải ngoái nhìn.
6. Tóc búi rối
Kiểu tóc này thường được áp dụng với cả tóc dài lẫn tóc ngắn. Các bạn có thể đánh rối mái tóc trước khi búi để tạo độ phồng.
7. Tóc ngắn xoăn lọn nhỏ
Bạn gái nào sở hữu tóc mỏng, muốn tạo độ dày hơn thì kiểu tóc này rất thích hợp. Vừa sang trọng vừa thanh lịch, lại giấu được khuyết điểm của mái tóc và tạo cảm giác bồng bềnh, quyến rũ hơn.
Những kiểu tóc ngắn trên tuy vô cùng đơn giản nhưng lại đủ độ sang trọng và quý phái để các quý cô diện đi dự tiệc tân niên đầu năm 2018.