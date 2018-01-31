Những cách phối quần áo đẹp ngày Tết cho bạn thêm tự tin và năng động

Áo thun dường như là một phong cách thời trang năng động mà ai cũng thích. Sự đơn giản nhưng thay vào đó lại toát ra vẻ đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng. Trang phục không quá cầu kỳ sẽ là sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ. Chiếc áo thun tay dài kết hợp với quần jean bó sát sẽ tôn lên vóc dáng cũng như tạo cảm giác người nhỏ gọn hơn.

Tết sắp đến rồi, ai ai cũng muốn mình thật xinh đẹp với bộ quần áo mới. Mỗi người có một phong cách thời trang khác nhau và tùy vào vóc dáng mà phối đồ cho phù hợp. Vậy làm thế nào để lựa chọn cho mình bộ trang phục đẹp nhất và phù hợp nhất, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cách phối quần áo đẹp ngày Tết dưới đây nhé.

Ở nhiều nơi, mỗi dịp Tết đến xuân về là khí hậu lại trở nên se lạnh. Với tiết trời đẹp hoàn hảo này, diện áo len chính là sự lựa chọn mà bạn nên tham khảo.

Tết này, diện bộ quần jean, áo thun dài tay xuống phố thì còn gì tuyệt vời bằng, bạn sẽ thu hút được ánh nhìn của người khác nhờ phong cách trẻ trung của mình đấy. Đồng thời, một sự kết hợp ăn ý nữa đó là chiếc áo khoác mỏng không tay, như vậy sẽ đẹp hơn nhiều.

Sự kết hợp giữ áo len với len tạo sự tươi trẻ và cuốn hút ai cũng thích (Ảnh: Internet)

Áo len là kiểu thời trang phổ biến và dễ mặc, chất liệu co giãn sẽ giúp bạn thoải mái khi dạo chơi những ngày Tết. Một chiếc áo len dạng ngắn, mỏng, kiểu dáng đơn giản khoác bên ngoài áo len dạng dài nhẹ sẽ tạo nên phong cách và thay đổi mới mẻ trong cách ăn mặc của bạn. Cùng với đó, bạn có thể diện thêm chiếc váy xòe ngắn, chiếc quần ngắn, đôi boots cao thì trông bạn sẽ đẹp và sang hơn hẳn đấy.

Phối áo vest và sơ mi kiểu

Đối với những cô nàng có phong cách sang trọng, duyên dáng thì đây có lẽ là cách kết hợp an toàn nhưng lại giúp bạn thêm phần tự tin hơn. Một chiếc áo sơ mi sáng màu kèm vào đó là áo vest màu đậm, kèm theo chiếc quần tây đơn giản sẽ cho bạn tự tin hơn. Nếu muốn, bạn có thể diện thêm áo len mỏng phía ngoài nhé.

Kiểu kết hợp quần áo đẹp ngày Tết đơn giản từ sơ mi và vest (Ảnh: Internet)

Đây là các phối đồ ăn ý nhưng đơn giản cho ngày Tết, bạn sẽ không mất nhiều thơi gian để chọn lựa cũng như cần đến nhiều phụ kiện. Một chiếc túi xách thời trang thôi cũng đủ để bạn nhận được ánh mắt yêu mến từ người xung quanh rồi.

Kết hợp áo trễ vai và váy ngắn

Ai cảm nhận mình có phong cách dịu dàng, nhẹ nhàng thì hãy thử với sự kết hợp này nhé. Áo trễ vai hay váy ngắn phù hợp với các bạn nữ có thân hình nhỏ gọn. Tùy vào sở thích mà bạn phối màu cho phù hợp nhé, nếu áo đậm màu thì váy sẽ sáng hơn và ngược lại.

Thật đáng yêu qua cách phối áo trễ vai và váy ngắn đẹp ngày Tết (Ảnh: Internet)

Bộ đồ này phù hợp cho bạn tham dự các cuộc vui, tụ tập bạn bè cũng như dạo phố. Không chỉ là ngày thường mà dịp lễ Tết hay tiệc tùng đều sẽ gây ấn tượng đẹp trong mắt người khác đấy.

Trên đây là một vài gợi ý về cách phối quần áo đẹp ngày Tết. Tùy sở thích và khiếu thẩm mỹ của bạn mà biến tấu một cách khác cho phù hợp nhé. Nhưng hãy lưu ý đừng ăn mặc quá “ thiếu vải” để không ảnh hưởng đến ngày lễ truyền thống của nước Việt nhé. Chúc bạn sẽ tự tin với gu thời trang của mình.